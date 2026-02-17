Juicio a exfuncionario de Entre Ríos por la muerte de 4 personas

La corrupción y la injusticia llegan a su clímax en un caso que conmueve a toda la provincia. Juan Ruiz Orrico, exdirector de Puertos de Entre Ríos, enfrenta un juicio tras un devastador accidente que cobró la vida de cuatro hombres en junio de 2024.

El juicio contra Orrico comenzará el miércoles 18 a las 9 de la mañana en Concepción del Uruguay. Este proceso, que se extenderá a lo largo de ocho audiencias, busca determinar la responsabilidad penal del exfuncionario en el trágico evento del 20 de junio del año pasado.

El Fatal Encuentro en la Ruta 39

En la madrugada del 20 de junio, los hermanos Lucas (26) y Brian Izaguirre (32), junto a Leandro Almada (33) y Axel Rossi (23), se dirigían al frigorífico Fadel en Pronunciamiento, tras haber salido de Basavilbaso. Con la misión de cumplir su turno a las 6 de la mañana, la tragedia los esperaba en la ruta provincial 39.

El Accidente Desgarrador

Orrico, conduciendo un Volkswagen Passat bajo los efectos del alcohol -con 1,59 de alcohol en sangre- impactó de frente contra el Chevrolet Corsa de las víctimas. La investigación estableció que el exfuncionario cambió de carril y no dejó posibilidades de maniobra al otro vehículo, resultando en la muerte instantánea de los cuatro ocupantes.

Las Consecuencias y la Reacción Familiar

A pesar de las severas lesiones que sufrió, Orrico se recuperó y ha esperado el juicio en libertad, lo que despertó el enfado de las familias de los fallecidos. Consideran que existe un favoritismo debido a su conexión familiar con la vocal de la Sala de Casación Penal de Concordia, Evangelina Bruzzo.

Intento de Solución Económica

En un giro inesperado, poco antes de que se fijaran las fechas del juicio, Orrico propuso una indemnización de 150 millones de pesos a las familias de las víctimas para evitar el juicio. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada. Lorena Dubini, madre de los hermanos Izaguirre, expresó: “La vida de un hijo no tiene precio”.

El Contexto Político y Social

Juan Ruiz Orrico no es solo un exfuncionario del PRO; su trayectoria como empresario ganadero lo convierte en una figura influyente dentro de la Sociedad Rural. Tras el accidente, el gobernador Rogelio Frigerio le solicitó su renuncia, subrayando la gravedad del incidente.

Las audiencias prometen ser un crisol de emociones y revelaciones que mantendrán a la comunidad en suspenso, mientras todos esperan justicia por las vidas que se perdieron de manera tan abrupta e injusta en la Ruta 39.