Amazon Integra IA en su Publicidad para Optimizar Anuncios y Reducir Costos

La nueva herramienta de Amazon Ads promete transformar la creación de campañas publicitarias, optimizando tiempos y costos en un solo clic.

Amazon Ads, la división dedicada a la publicidad de Amazon, ha lanzado Creative Agent, una innovadora herramienta de inteligencia artificial que promete agilizar el desarrollo de campañas publicitarias y reducir costos.

Funcionalidades que Transforman el Proceso Creativo

Disponible en España, Creative Agent está diseñada para que empresas de diversas escalas creen anuncios en formatos gráficos, de display y video, todo con calidad profesional.

Un Asistente Conversacional a tu Servicio

La herramienta utiliza un chat conversacional que acompaña a los anunciantes en cada etapa del proceso, desde la investigación inicial hasta la producción final:

Investigación de mercado: Analiza tendencias y comportamientos de consumo para orientar estrategias.

Definición de audiencias: Segmenta públicos según intereses y hábitos de compra.

Diseño de materiales: Genera propuestas creativas en varios formatos.

Producción final: Entrega anuncios listos para ajustar y publicar.

Personalización Basada en Datos

Creative Agent fusiona información de páginas de producto, tiendas dentro de Amazon y sitios web de marcas, además de integrar patrones de consumo para ofrecer anuncios más relevantes.

La herramienta no solo crea imágenes y videos, sino que también genera texto y audio, garantizando la producción de spots completos bajo supervisión humana. Esta característica es indispensable para equipos de marketing que buscan rapidez y efectividad.

Ampliando el Ecosistema: Alexa+ Gratis en Dispositivos Móviles

Junto a la innovación en publicidad, Amazon también ha decidido lanzar Alexa+ de forma gratuita en dispositivos móviles y navegadores web.

Luego de un periodo de pruebas, la compañía anunció que la nueva versión de su asistente virtual, capaz de mantener conversaciones fluidas, estará disponible para todos los usuarios en Estados Unidos, dejando atrás un modelo de acceso restringido.

Funciones Avanzadas para Todos los Usuarios

Desde ahora, los usuarios podrán interactuar con Alexa+ sin necesidad de dispositivos precisos de Amazon, accediendo a funciones como creación de listas, redacción de mensajes y planificación de eventos, todo en un entorno integrado.

Además, Alexa+ podrá continuar conversaciones entre distintos dispositivos, facilitando la continuidad de tareas y mejorando la experiencia de usuario.