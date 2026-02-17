Reforma Laboral: Gobiernos Cambian Licencias por Enfermedad y Apuntan a Aprobarla el 27 de Febrero en el Senado

Con miras a la aprobación de la reforma laboral el 27 de febrero en el Senado, el Gobierno ha decidido modificar el artículo sobre licencias por enfermedad, un cambio clave tras la controversia generada en la Cámara de Diputados.

La reforma laboral, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, se encuentra en un momento crítico. Este viernes, se espera que el Senado vote el proyecto en medio de un clima de tensiones tanto con la oposición como con aliados. Para facilitar su avance, el oficialismo aceptó realizar cambios en el artículo que aborda las licencias por enfermedad, un tema que ha suscitado importantes dudas y críticas.

Definición del Cronograma Parlamentario

El plan del oficialismo es claro. Una vez finalizada la sesión del jueves en Diputados, se enviará rápidamente el proyecto al Senado. Allí, la senadora Patricia Bullrich, líder del bloque La Libertad Avanza, se propone obtener dictamen en comisión el viernes 20, para que la iniciativa sea llevada al recinto el 27.

Reconocimiento de Errores por Patricia Bullrich

En un giro inesperado, Bullrich admitió que la versión original contenía un error considerable. “No distingue entre tipos de enfermedades. Lo reconozco”, afirmó en relación al artículo que ha generado tantas controversias y protestas.

Modificaciones en las Licencias por Enfermedad

La decisión del Gobierno de modificar el artículo 44 de la reforma fue impulsada tras las objeciones de varios bloques aliados. Inicialmente, se consideró la posibilidad de que el Ejecutivo reglamentara el artículo después de su aprobación, pero esta opción fue rechazada por su falta de claridad y el riesgo de otorgar mayor discrecionalidad al Gobierno.

Ante esta situación, se ha optado por la sanción inmediata de una ley correctiva que se centre en el artículo problemático. Bullrich mantuvo reuniones estratégicas con el presidente Milei para discutir este enfoque.

Las Implicancias del Artículo 44

El controversial artículo 44 originalmente preveía que los trabajadores solo recibirían el 50% de su salario si sufrían accidentes o enfermedades no relacionadas con su trabajo, como jugar al fútbol. Si la incapacidad provenía de condiciones más graves, se elevaría a un 75%. Este enrevesado esquema ha alarmado a diversos sectores.

La CGT Convoca a Paro General

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido convocar un paro general en respuesta a la reforma laboral. Esta medida busca presionar al Gobierno mientras el proyecto se discute en la Cámara de Diputados. El paro no incluirá movilización y se llevará a cabo el mismo día que se debate la reforma.

A través de un comunicado, la CGT anunció una conferencia de prensa para ofrecer más detalles sobre la protesta, que será transmitida en vivo.

Reacciones de los Sindicatos

Una parte significativa de los sindicatos se muestra escéptica con respecto a las modificaciones propuestas en la reforma laboral, que incluye cambios en indemnizaciones y derechos laborales. La UOM, bajo el liderazgo de Abel Furlán, es una de las voces más críticas, observando que “cada artículo representa una pérdida de dignidad para los trabajadores”.

Furlán se pronunció abiertamente en contra de las negociaciones que puedan haber tenido lugar, indicando que no había margen para acuerdos si cada artículo implica una desventaja para los empleados.