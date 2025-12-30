Juicio de los Cuadernos: Cristina Kirchner y De Vido piden prórroga

La audiencia de hoy en el caso conocido como "Causa Cuadernos" se desarrolla sin la presencia de Cristina Kirchner, quien permanece hospitalizada por complicaciones tras una cirugía de apendicitis. Conoce todos los detalles del juicio y las fechas claves que se vienen.

Este martes 30 de diciembre se llevó a cabo la décimo tercera audiencia del juicio por la causa Cuadernos, marcada por la ausencia de la expresidenta Cristina Kirchner. Ella continúa en el sanatorio Otamendi debido a complicaciones tras una operación por apendicitis aguda.

La Reanudación de las Audiencias

El Tribunal Oral Federal 7, conformado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, ha anunciado que el juicio se reanudará el 3 de febrero del próximo año. Este encuentro se centrará en cuestiones preliminares antes de las indagatorias.

Defensas y Planteos Iniciales

Al reanudar las audiencias, cada defensa tendrá un plazo de 45 minutos para presentar sus argumentos. La primera en exponer será la defensa de Cristina Kirchner, junto a Julio De Vido, Roberto Baratta y Ernesto Clarense. Posteriormente, se escucharán los planteos de otros acusados como Gerardo Ferreyra, Sergio Taselli y Armando Losono, entre otros.

Calendario de Audiencias 2026

Las audiencias continuarán el 12 de febrero y se retomarán nuevamente el 24 de febrero, una vez superadas las festividades de Carnaval. Este cronograma marca un nuevo capítulo en un caso judicial que ha captado la atención de la opinión pública.

Estado de Salud de Cristina Kirchner

La falta de Cristina Kirchner se debe a su estado de salud, reportado como una «lenta recuperación del íleo posoperatorio». Según el último parte médico, está en tratamiento y bajo observación, lo que ha generado especulaciones sobre su capacidad para asistir al juicio en las próximas fechas.

El proceso continúa en desarrollo…