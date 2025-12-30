Visa y Mastercard introducirá pagos automáticos con IA: compran y pagan por ti

Los nuevos agentes de inteligencia artificial están cambiando radicalmente cómo compramos, permitiendo buscar, comparar precios y realizar pagos todo desde un chat. ¿Estamos listos para esta revolución?

El avance de la tecnología no se detiene, y con él surgen incógnitas. Entre ellas, la falta de claridad en las normas de seguridad y manejo de disputas aún es un desafío pendiente.

La inteligencia artificial presenta sus propias imperfecciones: puede registrar un artículo diferente al requerido o confirmar una cita en el día equivocado. Tradicionalmente, los sistemas de pago involucraban a cuatro actores, pero ahora un quinto jugador se une a la dinámica.

Los expertos subrayan la necesidad de establecer normativas claras para prevenir fraudes y garantizar la protección del consumidor frente a errores o compras no intencionadas.

La Nueva Era del Agentic Commerce

El concepto de agentic commerce promete revolucionar las transacciones en línea. En lugar de que el usuario tome todas las decisiones, la inteligencia artificial se convierte en un intermediario eficaz, mejorando precios y tiempos de reacción.

Según los analistas, este modelo podría establecerse como el nuevo estándar global en un futuro cercano.

Una encuesta reciente de Visa reveló que casi el 50% de los compradores en EE. UU. ya utilizan inteligencia artificial para facilitar sus compras, desde la búsqueda de regalos hasta la comparación de precios.

Además, datos de Adobe indican que el tráfico minorista impulsado por IA se disparó un 4.700% en julio en comparación con el año anterior, reflejando una creciente adopción.

Según Ramachandran, el ritmo de adopción de estas plataformas sugiere que el crecimiento del agentic commerce sería masivo en cuestión de meses, no de años.

Impacto en la Dinámica de Precios

La llegada de estos agentes inteligentes también está alterando el panorama de precios. Al procesar varias ofertas a la vez, disminuyen la brecha de información y obligan a los comercios a competir en tiempo real.

Este panorama inquieta a grandes minoristas, que temen perder contacto directo con sus clientes y controlar sus estrategias comerciales. Por ejemplo, Amazon introdujo este año la función «Buy For Me» y limitó el acceso de agentes externos a su plataforma.

Mientras tanto, otros comercios están desarrollando sus propios bots para interactuar con los agentes de los consumidores, asegurando su participación en el flujo de decisión automatizada y evitando ser desbancados en un ecosistema dominado por intermediarios inteligentes.