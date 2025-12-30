La pesadilla de Romina Gaetani en su hogar en el country Tortugas

La reconocida actriz Romina Gaetani vivió una experiencia desgarradora en su hogar en el country Tortugas de Pilar, donde fue víctima de una agresión física por parte de su pareja, el empresario Luis Cavanagh.

En un angustiante episodio, Gaetani logró escapar de su vivienda y dirigirse a la guardia del country alrededor de las 21:30 para solicitar ayuda al 911. Durante su declaración ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la actriz relató cómo la violencia se desató tras una discusión motivada por celos, resultando en golpes y zamarreos.

Detalles del Suceso

Según fuentes judiciales, el momento fue crítico. Romina, visiblemente angustiada y triste, compartió que la situación de abuso comenzó poco después de su llegada a la casa. La discusión se intensificó rápidamente, dando lugar a la violencia física.

Romina Gaetani, víctima de violencia de género



Asistencia Médica y Proceso Judicial

Tras su salida, dos ambulancias acudieron al lugar para asistirla y la trasladaron al Hospital Central de Pilar, donde recibió atención médica. La fiscal María José Basiglio, quien lidera la Unidad Funcional de Instrucción especializada en violencia de género en Pilar, se hizo cargo de la investigación.

Los hechos han sido calificados como lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género. Cavanagh, de 59 años, ya ha sido notificado sobre el inicio de la causa en su contra.

Un Contexto de Peligro Persistente

La fiscal Basiglio es también conocida por su involucramiento en un caso anterior relacionado con un femicidio seguido de suicidio en el mismo ámbito. En este incidente, el empresario Jorge Justo Neuss asesinó a su esposa, Silvia Saravia, antes de quitarse la vida, un suceso que conmocionó a la comunidad.

El trágico evento ocurrió el 10 de octubre de 2020, durante una violenta discusión, lo que generó un interés crítico en torno a la permanencia de la violencia de género en entornos que parecen seguros.

Jorge Neuss y Silvia Saravia



El caso de Romina Gaetani pone de relieve la urgencia de abordar la violencia de género en todas sus formas y la necesidad de apoyo inmediato para las víctimas.

Romina se retiró del hospital en compañía de amigos y familiares, quienes le brindan el respaldo necesario en este difícil momento.