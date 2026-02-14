Juicio de YPF: Argentina intensifica apelaciones y aumenta la tensión por el ‘alter ego’

El economista Sebastián Maril analiza el juicio que enfrenta Argentina por la expropiación de YPF, un caso que podría dar un giro decisivo en los próximos meses.

El litigio por la expropiación de YPF sigue sumando capítulos importantes en las cortes de Estados Unidos. En una reciente entrevista con Canal E, el economista Sebastián Maril anticipó que el proceso judicial podría entrar en una fase crucial próximamente.

El Corazón del Juicio: Apelaciones en Marcha

Actualmente hay cinco apelaciones activas, incluida la principal que busca una compensación de 16.000 millones de dólares. Maril destacó que podrían añadirse más apelaciones a medida que avance el litigio.

Fechas Clave que Definirán el Futuro del Caso

Maril mencionó tres momentos esenciales que marcarán el rumbo del juicio:

1. Juicio de Desacato

A finales de abril, Argentina deberá presentar su defensa en un juicio de desacato que podría influir en el proceso.

2. Decisión sobre el Discovery

La jueza Loretta Preska deberá decidir si acepta el pedido argentino de frenar el proceso de discovery, lo que podría mantener el caso en marcha o detenerlo.

3. Declaración de «Alter Ego»

Si Argentina no paga, la posibilidad de que ciertos activos estatales, como YPF o Aerolíneas Argentinas, sean embargados se convierte en una preocupación real.

Riesgos para el Banco Central y el Oro Argentino

En cuanto al riesgo para el Banco Central, Maril consideró poco probable que sea considerado como «alter ego» del Estado, señalando su autonomía. Sin embargo, la situación para YPF es más comprometida, ya que ha sido vista como una extensión del gobierno argentino.

Además, aunque el juicio es contra el Tesoro argentino, Maril no descartó que los demandantes intenten extender su alcance hacia activos soberanos como el oro.

Más de Una Década de Litigio

El próximo 5 de abril marcará 11 años desde que comenzó este litigio. Maril subrayó que, aunque nunca se cuestionó el derecho soberano de Argentina para expropiar, sí se discutió la forma en que se realizó este proceso. El desenlace del juicio dependerá en gran medida del fallo de la Corte de Apelaciones.