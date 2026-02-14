Policía forma grupo nacional para abordar alegaciones de Epstein en el Reino Unido

Las autoridades del Reino Unido han establecido un comité nacional dedicado a investigar las acusaciones de tráfico de mujeres vinculadas a Jeffrey Epstein y su círculo de asociados, incluido Andrew Mountbatten-Windsor.

La decisión surge tras la reciente difusión de documentos en EE. UU. que revelan preocupantes alegaciones sobre Epstein, generando un creciente interés en la investigación.

Nueva Estructura para la Investigación de Allegaciones

Al menos tres fuerzas policiales británicas están trabajando en nuevas denuncias provocadas por las revelaciones sobre Epstein y sus allegados. Un comité nacional fue convocado esta semana, con planes para reunirse nuevamente la próxima semana. Esta agrupación incluye expertos en delitos sexuales y está liderada por Louisa Rolfe, quien anteriormente se desempeñó como comisionada asistente de la policía metropolitana.

Expectativa de Nuevas Revelaciones

Un alto funcionario policial anticipa una ola de acusaciones como consecuencia de la publicación de millones de documentos relacionados con el deshonrado financiero Epstein, quien ha sido acusado de traficar mujeres y de tener vínculos con una red de poderosos.

Investigaciones en Curso

Entre las fuerzas policiales involucradas se encuentra la policía del Thames Valley, que actualmente evalúa dos acusaciones contra Mountbatten-Windsor para determinar si deben ser objeto de una investigación penal completa. Por su parte, la policía de Surrey está analizando otra denuncia relacionada con el ex príncipe.

Mountbatten-Windsor ha negado cualquier delito.

Otros Casos en la Mira de la Policía

La policía metropolitana también se encuentra tras la pista de Peter Mandelson, quien está siendo investigado por supuestamente haber compartido información con Epstein durante su tiempo como ministro en un gobierno laborista.

Posibles Vínculos con Aeropuertos

Mientras tanto, la policía de Bedfordshire no ha podido confirmar si está investigando alegaciones de que el aeropuerto de Luton se utilizaba para el tráfico de mujeres en aviones asociados a Epstein. De manera similar, la policía de Essex se encuentra en la misma situación respecto al aeropuerto de Stansted. El ex primer ministro Gordon Brown ha instado a la policía a tomar medidas al respecto.

Una Iniciativa Colaborativa

Un portavoz del Consejo Nacional de Jefes de Policía explicó que el grupo de coordinación se ha creado para apoyar a un número reducido de fuerzas que están evaluando las nuevas alegaciones surgidas tras la publicación de los archivos del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre Epstein.

Este tipo de grupo fue similar al establecido después del escándalo de abuso sexual de Jimmy Savile, con el objetivo de evitar duplicaciones en el tratamiento de acusaciones que involucran a las mismas personas.

Obtención de Documentación

Una parte del rol del grupo es gestionar solicitudes para obtener los documentos originales sin editar desde EE. UU., para evitar que cada fuerza policial presente peticiones individuales.

Progresos y Desafíos en la Investigación

Por el momento, no se considera un proceso de investigación nacional, y cada fuerza mantiene el control operativo. Sin embargo, existe la sensación de que la situación puede escalar. Un informante mencionó que el desarrollo de la investigación podría generar una expansión significativa de alegaciones.

El reciente lanzamiento de documentos ha desvelado nuevos detalles sobre las acusaciones, incluyendo las que sugieren que Mountbatten-Windsor utilizó su posición como enviado comercial británico para proporcionar información sensible a Epstein.

La Complejidad de las Acusaciones

Adicionalmente, se está investigando una aseveración de que Epstein envió a una mujer al Reino Unido para encontrarse con el ex príncipe en Windsor en 2010.

A pesar del aluvión de alegaciones y revelaciones en los medios, algunos expertos advierten que esto podría no ser suficiente para provocar investigaciones penales, subrayando que “Andrew puede ser un mentiroso, pero eso no significa que cometió un delito”.

Acciones Coordinadas entre Fuerzas Policiales

La policía metropolitana ha llevado a cabo dos revisiones de las alegaciones de abuso sexual contra Mountbatten-Windsor y ha determinado que no ameritan investigaciones detalladas.

Un representante de la policía de Surrey afirmó que varias fuerzas están evaluando acusaciones surgidas tras la publicación de los archivos del FBI sobre Epstein, buscando un acceso unificado a versiones sin editar del material para facilitar una evaluación exhaustiva.