Julio Bárbaro: ‘Me gusta Kicillof’ como candidato presidencial del peronismo en 2027

El icónico dirigente peronista Julio Bárbaro expresó su entusiasmo por Axel Kicillof como potencial candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2027.

Un Nuevo Rostro para el Peronismo

“Me gusta Kicillof”, afirmó Bárbaro, quien cree que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires podría brillar si se le quitan ciertas ataduras. “Me parece positivo su viaje con Lula y Sheinbaum; debe liberarse de su pasado porque la ciudadanía desea un cambio, no un regreso al ayer”, agregó en una reciente entrevista a Radio con Vos.

El dirigente no se detuvo allí, comentando sobre los ataques que enfrenta Kicillof: “Si enfrenta a Milei y a los críticos internos del peronismo, tendrá que prepararse para una contienda desafiante, pero puede salir adelante”.

Controversia en Torno a Dante Gebel

En la conversación, también fue abordada la posible candidatura del pastor evangélico Dante Gebel, quien ha generado expectativas en ciertos sectores. Bárbaro fue contundente: “Al ver con quiénes se rodea, ya comprendo sus intenciones. Es mejor dejarlo de lado”.

Bárbaro añadió con desdén: “Lo último que necesitamos es importar un presidente de Miami. Esto revela una dependencia que nos aleja de nuestra identidad”.

El histórico líder peronista no dudó en enfatizar la necesidad de que elijamos un candidato local: “Debemos decidir entre nosotros. Quien desee, que se haga responsable de su elección”.

Finalmente, criticando a Gebel, concluyó con fuerza: “Si eligió vivir en Miami, demuestra un mal gusto irrebatible”.