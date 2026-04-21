Goldman Sachs: EE.UU. podría caer en recesión «con un solo tuit»

La economía estadounidense enfrenta un delicado equilibrio, con un riesgo de recesión que podría depender de un solo tuit. La opinión de Goldman Sachs suscita preocupación entre analistas y ciudadanos.

David Solomon, CEO de Goldman Sachs, ha alertado sobre la creciente posibilidad de una recesión en Estados Unidos, situando la probabilidad entre el 20% y el 30% para 2026. Solomon destaca que la respuesta de los mercados a las redes sociales podría agravar esta situación.

La economía en un momento frágil

Durante una reciente entrevista, Solomon comentó que, aunque la economía estadounidense parece estar en un momento estable, esta tranquilidad es engañosa. “Un tuit puede cambiar las expectativas de los inversores rápidamente”, advirtió en el Paley Center for Media en Manhattan.

Impacto de la política exterior

La tensión con Irán y la comunicación política actual pueden tener efectos directos en las finanzas. Solomon subraya la influencia que estos factores tienen sobre la percepción del mercado, generando picos de volatilidad que pueden afectar a los índices bursátiles y a los precios del petróleo.

¿Por qué un solo mensaje puede ser determinante?

La capacidad de un tuit para alterar las proyecciones de crecimiento se ha vuelto un tema relevante. Los economistas de Goldman Sachs indican que, aunque la probabilidad de recesión es relativamente baja, la situación geopolítica puede cambiar rápidamente esta percepción.

Resiliencia y vulnerabilidad

A pesar de la fortaleza del mercado laboral y el consumo interno, la incertidumbre geopolítica introduce un nuevo nivel de vulnerabilidad en la economía. Más allá de los datos económicos, la psicología del inversor y su percepción de riesgo podrían llevar a movimientos bruscos y a una posible desaceleración.

En este contexto, el entorno empresarial coincide en que, si bien los fundamentos económicos son importantes, la manera en que se comunican las decisiones también jugará un papel crucial en la estabilidad de la economía estadounidense.