Perú Actualiza Límites de Velocidad: Cambios Clave en el Tránsito Vehicular por el MTC

La reciente actualización del Reglamento Nacional de Tránsito promete transformar la forma en que los conductores se mueven por las calles del país, impulsando la seguridad y el control vehicular.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha implementado un cambio significativo en las normas que regulan la circulación vial. Esta revisión, marcada por el Decreto Supremo N.º 011-2026-MTC, introduce tecnologías avanzadas como la geolocalización para el monitoreo de la velocidad, buscando así un transporte más eficiente y seguro.

Control de Velocidad: Un Cambio Fundamental

Con la inclusión del artículo 60-A, el reglamento ahora permite usar sistemas inalámbricos para la verificación de la velocidad de vehículos de transporte terrestre. Estos dispositivos brindan un margen de tolerancia de 10 km/h por encima del límite permitido, facilitando que un autobús o camión pueda circular a 90 km/h en vías con un límite de 80 km/h sin incurrir en infracciones, siempre que se utilicen los sistemas autorizados.

Normas Claras sobre Velocidades y Señalización

Es vital que conductores y usuarios de la vía se mantengan informados sobre las regulaciones específicas que aplican a diferentes tramos, ya que no todos los escenarios estarán sujetos a este nuevo margen de tolerancia. La señalización adecuada desempeñará un papel crucial en este aspecto.

(Andina)

Plan de Control de Tránsito: Fortalecimiento de la Seguridad Vial

El Plan Anual de Control de Tránsito, que contará con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y diversas municipalidades, busca establecer lineamientos claros para garantizar la fiscalización de las normas viales. Este plan prevé la elaboración de reportes mensuales enfocados en la seguridad y la eficacia operativa.

Actualización de Infracciones y Sanciones

La normativa revisada también incluye modificaciones en varios códigos de infracciones (M47, M48, M49, M50, G75 y G76). Un aspecto relevante es el estricto cumplimiento de la altura máxima permitida, con sanciones concretas para los infractores, dado que se han observado daños a la infraestructura y alteraciones en el flujo vehicular.

Para asegurar una implementación efectiva de estas disposiciones, el MTC desarrollará un “Protocolo de Control de Tránsito” para guiar las acciones de la PNP en situaciones de fiscalización. Este documento establecerá principios y métodos para garantizar una intervención apropiada.

Desafíos en el Proceso Sancionador

El nuevo reglamento estipula que si un conductor no paga la multa o no presenta sus descargos en un plazo de cinco días hábiles, se procederá a sancionar con la resolución correspondiente. Los infractores mantendrán el derecho a interponer recursos administrativos de acuerdo a la ley.