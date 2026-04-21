Casi 8,000 migrantes murieron o desaparecieron en 2025, según la OIM.

En un preocupante informe, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) revela que las muertes y desapariciones de migrantes superaron los 80,000 desde 2014, reflejando la urgencia de abordar esta crisis humanitaria.

Según la OIM, en 2025 se registraron aproximadamente 7,900 migrantes muertos o desaparecidos, una cifra que, aunque menor a la del año anterior, sigue subrayando la gravedad de la situación. La organización insta a los países a encontrar la voluntad política necesaria para salvar vidas en las rutas migratorias.

Una Crisis Continua

El proyecto de Migrantes Desaparecidos ha documentado a más de 80,000 personas fallecidas o desaparecidas en el contexto migratorio desde 2014. «Estas estadísticas representan solo el mínimo de la verdadera magnitud del problema, lo que resalta la necesidad urgente de tomar medidas eficaces para prevenir muertes y atender las complejas necesidades de las familias afectadas», afirmó la OIM.

A pesar de que las cifras de 2025 marcan una disminución en comparación con el récord de 9,200 muertes en 2024, la OIM advierte que esta tendencia representa una continuación de un fracaso global para evitar estas muertes prevenibles, exacerbado por recortes de ayuda y falta de información sobre rutas migratorias peligrosas.

Cambios en las Rutas Migratorias en América

En América, el número de migrantes que se desplazan por la ruta centroamericana ha disminuido notablemente debido a los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos y el cierre de la frontera sur. «El descenso en la cantidad de muertes en esta ruta es alentador, pero la falta de datos de Estados Unidos y México, unida a la reducción de nuestra capacidad operativa en la región, generan preocupación», comentó María Moita, directora de respuesta humanitaria de la OIM.

Impacto en Europa y Otras Regiones

En Europa, aunque las llegadas han disminuido, se ha observado un cambio en el perfil de los migrantes, con un aumento notorio de nacionales bangladesíes. En 2025, se registraron 3,400 muertes en rutas marítimas hacia Europa, con 1,330 en el peligroso trayecto del Mediterráneo central.

En el Mar de Andamán y la Bahía de Bengala, los cruces marítimos, utilizados casi exclusivamente por refugiados rohingyas, marcaron el año más mortal registrado con casi 900 muertes y desapariciones.

Riesgos Persistentes en Nuevas Rutas

La OIM advierte que, a pesar de los cambios en las rutas migratorias debido a conflictos y presiones climáticas, los riesgos siguen siendo alarmantes. «Detrás de cada cifra hay historias de personas arriesgando sus vidas y familias esperando noticias inciertas», señaló Amy Pope, directora de la OIM.

Además, se estima que alrededor de 340,000 familiares han sido directamente afectados por la crisis de migrantes desaparecidos desde 2014, enfrentando graves repercusiones psicológicas, sociales y económicas.

Se requiere una voluntad política sostenida para salvar vidas y dar visibilidad a las familias devastadas por estas pérdidas evitables, concluyó la OIM.