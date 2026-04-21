Intendentes de Córdoba alertan sobre crisis en el sistema de salud por problemas en PAMI

Un grupo de 16 intendentes de la Comunidad Regional de Calamuchita se pronunció ante la alarmante situación del PAMI en Córdoba, demandando atención urgente para miles de jubilados en riesgo.

Los líderes locales manifestaron su preocupación a través de un comunicado, denunciando la interrupción de servicios y apoyando las demandas de los profesionales de salud. Esta crisis ha incrementado la vulnerabilidad de numerosos jubilados en la región.

Una Emergencia Humana que Golpea a Nuestros Municipios

Los representantes señalaron que la situación ha evolucionado de un simple desajuste administrativo nacional a una verdadera emergencia humanitaria. “Hoy, nuestros municipios deben afrontar una realidad alarmante”, afirmaron.

Impacto en la Atención Sanitaria Local

La carencia de atención en consultorios privados ha trasladado la presión a los centros de salud municipales, que ahora deben atender una demanda creciente sin el respaldo financiero necesario. Esto incluye tanto consultas generales como el monitoreo de enfermedades crónicas.

Crisis en Traslados y Derivaciones

Además, los intendentes alertaron sobre dificultades en los traslados de pacientes. Ante la falta de respuestas del sistema de salud, los municipios se ven obligados a utilizar recursos propios para llevar a los enfermos a centros más complejos, incluso fuera de la región.

El Lado Humano de la Crisis

Los mandatarios también destacaron el impacto social que enfrenta la población mayor, llenos de incertidumbre respecto a su salud y suministro de medicamentos. En este escenario, las administraciones locales se han visto forzadas a intensificar la asistencia a través de equipos territoriales.

Demandas Urgentes a Nivel Nacional

Los intendentes hicieron un llamado a las autoridades nacionales para que se implementen soluciones inmediatas. “No podemos permitir que nuestros jubilados sean la variable de ajuste”, insistieron, mostrando su solidaridad con los profesionales de la salud y exigiendo condiciones dignas para garantizar la atención esencial.