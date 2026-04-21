José Luis Ammaturo: ‘La industria metalúrgica funciona a medio ritmo’

La industria metalúrgica argentina se encuentra en una encrucijada, marcada por un profundo cambio que combina desafíos de producción con nuevas oportunidades de crecimiento. José Luis Ammaturo, secretario general de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica, comparte su visión sobre cómo la sector puede adaptarse y florecer en este nuevo contexto.

La industria metalúrgica atraviesa un período de transformación significativo. Según Ammaturo, el sector experimenta una caída en la producción, aunque también un potencial que podría aprovecharse si se implementan políticas a largo plazo. “Estamos en medio de un cambio en la matriz productiva de Argentina,” asegura, destacando que aunque algunos sectores de exportación muestran crecimiento, este no se refleja en la generación de empleo ni en actividad interna.

Adversidades y Oportunidades

La actividad metalúrgica registra una contracción cercana al 4% interanual, con una preocupante utilización de aproximadamente el 40% de su capacidad instalada. Ammaturo subraya que este escenario revela un significativo potencial ocioso y la necesidad urgente de adaptarse a las nuevas realidades económicas.

Un Cambio Estructural Necessario

Para Ammaturo, el desafío actual va más allá de lo coyuntural. “Argentina enfrenta un cambio y modificación importantes en la economía nacional,” señala, y critica la falta de una estrategia industrial sólida. La economía argentina ha adoptado enfoques erráticos que han favorecido sectores menos competitivos en desmedro de otros con mayor potencial.

El líder del sector llama a potenciar áreas estratégicas como la energía, la minería y la agroindustria, donde la industria metalúrgica debe desempeñar un papel clave. Esto, a su vez, requiere un consenso político que establezca una dirección clara para el futuro industrial del país.

La Competencia Global

Lejos de abogar por un retorno a políticas económicas cerradas, Ammaturo enfatiza la necesidad de competir en el escenario internacional. “Cerrar nuestra economía sería suicida,” advierte, y aboga por la mejora de la competitividad y la innovación como pilares fundamentales para el éxito del sector.

A pesar de los desafíos, Ammaturo se muestra optimista sobre el futuro de la industria. “Argentina tiene mucho que ofrecer,” destaca, señalando que la industria metalúrgica no solo sobrevivirá, sino que se transformará, con un espacio para la adaptación y el crecimiento.

Finalmente, recalca la importancia de la previsibilidad en las políticas industriales, recordando que “el proceso industrial excede un ciclo presidencial” y que las inversiones requieren tiempo para materializarse, con periodos que pueden ser de seis a diez años.