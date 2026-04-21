Valentina Bassi: ‘La reforma de la ley de discapacidad del Gobierno es un retroceso de 30 años’

La reconocida actriz Valentina Bassi no se contuvo al calificar el nuevo proyecto de ley de discapacidad del gobierno de Javier Milei, tildándolo de “nefasto” y un retroceso de 30 años en los derechos de las personas con discapacidad.

Un Análisis Rigurosamente Crítico

Bassi expresó su preocupación en una entrevista, afirmando que el proyecto, que lleva el nombre de “contra el fraude de las pensiones” y es respaldado por Adorni, Lugones y Milei, es problemático. “Todos ellos están cuestionados por fraudes”, advirtió.

Desregulación Peligrosa

La actriz destacó que entre los artículos de la legislación se encuentra la desregulación del nomenclador único, una herramienta fundamental que ha garantizado la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios como terapias y educación.

“Este nomenclador ha estado en funcionamiento durante 30 años, formando parte de la ley de prestaciones básicas aprobada en 1997”, explicó Bassi, quien es madre de un adolescente con autismo. “Permite que todas las personas con discapacidad accedan a sus tratamientos sin importar su situación económica.”

Consecuencias de la Desregulación

La actriz advirtió que, si el nomenclador es desregulado, la posibilidad de una vida digna para las personas con discapacidad dependería del poder adquisitivo de sus familias. “Las oportunidades se convertirán en una cuestión de dinero”, subrayó.

“Considero que Lugones ha llegado a su puesto con la intención de facilitar que sus amigos en el sector de las prepagas se deshagan de la carga que implica la discapacidad”, concluyó Bassi, dejando en claro su postura frente a la reforma.