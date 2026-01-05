Julio De Vido solicita nuevamente prisión domiciliaria

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ha solicitado nuevamente prisión domiciliaria, argumentando problemas de salud y su avanzada edad, mientras cumple con su condena de cuatro años de prisión por la trágica catástrofe ferroviaria de Once.

Los abogados de De Vido, Maxamiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, han apelado la reciente decisión del juez federal Ricardo Basilico, quien se opuso a la concesión de la detención domiciliaria, afirmando que el ex funcionario puede permanecer en la unidad 19 de Ezeiza sin inconvenientes.

Análisis de la Apelación por Parte de la Cámara Federal

La apelación será evaluada por la Cámara Federal de Casación Penal durante la feria judicial de enero. Este proceso es relevante dado que se relaciona con la situación de detención del ex ministro.

Contexto de la Condena

De Vido se encuentra tras las rejas desde el 13 de noviembre, tras entregar su sentencia en los tribunales de Comodoro Py. La Corte Suprema confirmó su condena debido a su responsabilidad en la tragedia de Once, que dejó un saldo trágico de 51 falecidos en 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento colisionó en la estación.

Argumentos para la Prisión Domiciliaria

La reciente solicitud de prisión domiciliaria se apoya en que De Vido ha cumplido recientemente 76 años, hecho que podría influir en su situación, dado que la ley permite considerar el arresto domiciliario en casos de edad avanzada, aunque no se concede automáticamente. Además, el ex ministro mencionó el empeoramiento potencial de su salud, ya que es diabético y requiere insulina regularmente.

Evaluación Médica

Un informe del Cuerpo Médico Forense concluyó que De Vido está «compensado» en su estado de salud, sugiriendo que su situación es manejable dentro de la cárcel, siempre que se mantengan ciertos requisitos. En este sentido, el juez Basilico destacó que no ha habido episodios recientes que requieran atención médica externa para el ex funcionario.

Opinión Judicial sobre la Atención Médica

El juez Basilico también manifestó que no hay evidencia de que el tratamiento médico disponible en la Unidad 19 sea insuficiente. La prisión cuenta con personal médico las 24 horas, lo que, según el juez, minimiza la necesidad de una atención domiciliaria que garantice una mejor calidad de cuidado.

Supervisión del Servicio Penitenciario Federal

Basilico ha ordenado al Servicio Penitenciario Federal que continúe supervisando la salud de De Vido y garantice su atención médica integral, asegurando así el bienestar físico y mental del detenido.

Antecedentes Judiciales de De Vido

La condena por la tragedia de Once es la primera que se considera firme en el historial judicial de De Vido. Además, ha enfrentado otros casos relacionados, como la compra de trenes defectuosos de España y Portugal, aunque ha sido absuelto en otros escenarios, como el caso Vialidad y la valija de Antonini Wilson. En la actualidad, se encuentra bajo juicio por el escándalo de los Cuadernos de la corrupción junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, así como en el caso Skanska.