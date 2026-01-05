¿Aumentará el dólar por el ‘efecto Venezuela’? Comienza una semana crucial

Con un esquema cambiario renovado, el dólar se encuentra en el centro de atención esta semana, marcado por tasas fluctuantes y un significativo pago de deuda que impactará en las reservas del país.

El dólar ha vuelto a ser protagonista en esta primera semana bajo el nuevo régimen cambiario, donde se están generando expectativas y preocupaciones por igual. Después de un fuerte movimiento en el tipo de cambio oficial, que registró su mayor aumento diario en seis semanas, las miradas están puestas en las decisiones del Banco Central y el Ministerio de Economía ante un panorama complicado.

El Nuevo Esquema Cambiario: Ambigüedad y Expectativas

Tras el lanzamiento de este esquema, el Gobierno ha permitido una mayor flexibilidad en la cotización del dólar, lo cual fue recibido como un paso necesario para mejorar las reservas. Sin embargo, la falta de compras netas de dólares por parte del Banco Central genera incertidumbre entre los inversores.

Operadores del mercado han señalado que, aunque las tasas han comenzado a ajustarse, aún no se vislumbran cambios concretos en las intervenciones del Central, que sigue vendiendo divisas para el Tesoro, lo que contradice la expectativa de acumular reservas.

Presión en los Dólares Financieros y Brechas Elevadas

El ambiente en el segmento financiero es de elevada tensión. Los precios del dólar MEP y el Contado con Liquidación se mantienen altos tras el salto de la semana pasada, con el MEP cotizando alrededor de $1.481 y el CCL cercanos a $1.544. El dólar blue permanece estable en $1.530, mientras que el dólar cripto se ubica en los $1.537.

El economista Raúl Alvarado advierte que estos niveles indican que la demanda de cobertura es fuerte, y que el actual marco cambiario no ofrece incentivos claros para desarmar posiciones dolarizadas debido a tasas volátiles.

Reservas y un Pago Clave a la Vista

La atención se centra ahora en las reservas internacionales, especialmente con el vencimiento de deuda previsto para el 9 de enero, donde el Gobierno deberá afrontar pagos por aproximadamente u$s4.200 millones relacionados a bonos Bonares y Globales.

A pesar de que se asegura contar con los recursos necesarios, se estima que el Ministerio de Economía podría enfrentar una falta de alrededor de u$s1.300 millones para completar este compromiso.

Adicionalmente, se espera la liberación de más de u$s20.000 millones del blanqueo de capitales desde el 1 de enero, y el futuro permiso para que las empresas transfieran utilidades de 2025, lo que podría añadir presión en el mercado cambiario.

Volatilidad Internacional: Efectos Geopolíticos y Reacciones del Mercado

El contexto internacional también ha generado incertidumbre. La detención de Nicolás Maduro ha captado la atención global y se ha reflejado de inmediato en los precios de los bonos venezolanos, que experimentaron un repunte significativo.

Este movimiento se interpreta como una posible oportunidad para un cambio de régimen en Venezuela, aunque su realización todavía parece lejana. Por otro lado, el petróleo se mantiene como un indicador clave a seguir, con potenciales repercusiones en el mercado debido a la situación geopolítica.

Mirada atenta a la Semana Cambiaria

Con el nuevo esquema cambiario a prueba, un inminente vencimiento de deuda en el horizonte y un contexto internacional inestable, la semana promete ser crucial para el dólar y las reservas. Las decisiones que tome el Banco Central en cuanto a la política cambiaria y las tasas serán fundamentales para determinar el rumbo financiero en estos primeros días del año.