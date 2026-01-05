Mercado de Fichajes en Vivo: Todo sobre altas, bajas y rumores en el fútbol colombiano (5 de enero)

El mercado de transferencias del fútbol colombiano se mueve intensamente con varios clubes buscando fortalecer sus plantillas para la nueva temporada. Te presentamos las últimas novedades que sacuden el balompié nacional.

Jermein Peña: Ofertas desde el Extranjero

El defensor central del Junior FC, Jermein Peña, ha confirmado su interés en propuestas del fútbol de Turquía, Argentina y Brasil durante su regreso a los entrenamientos. Con una trayectoria destacada como bicampeón de la liga, su futuro podría llevarlo a nuevos horizontes.

Junior y Gremio: Negociaciones por José Enamorado

El club Junior ha rechazado una oferta inicial de Gremio por el talentoso José Enamorado. No obstante, ambas partes están en conversaciones para alcanzar un acuerdo en una futura propuesta, destacándose el rendimiento de Enamorado en la reciente final de la Liga BetPlay II-2025.

Pretemporada y Nuevos Rumores en Llaneros FC

En cuanto a Llaneros FC, el equipo continúa su preparación pretemporada, mientras que Edwar López está en vías de un acuerdo con Deportes Tolima, después de su destacado desempeño en la final de la liga.

Movimientos en Águilas Doradas

Fichajes: Bryan Urueña, Iván Arboleda, Andrés Ricaurte, Juan David Niño (DT), Andrés Álvarez.

Salidas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo.

Alianza Valledupar en Acción

Fichajes: Yeiner Londoño, Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza.

Salidas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres.

Atlético Bucaramanga y sus Movimientos

Salidas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao, Jhon Vásquez.

América de Cali: Refuerzos y Cambios

Fichajes: Marlon Torres, Darwin Machis.

Salidas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva.

Cúcuta Deportivo: A la Búsqueda de Nuevas Oportunidades

Salidas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Oscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya y varios más.

Deportes Tolima con Nuevas Incorporaciones

Fichajes: Jan Angulo, Kelvin Florez.

Salidas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin, Kevin Pérez.

Deportivo Cali Fortaleciendo su Plantilla

Fichajes: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, entre otros.

Salidas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo.

Otros Clubes en la Faena de Fichajes

Deportivo Pereira: Fichajes: Arturo Reyes (DT); Salidas: múltiples jugadores claves.

Independiente Medellín: Fichajes: Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta; Salidas: varios jugadores importantes.

Independiente Santa Fe: Fichajes: Pablo Repetto (DT); Salidas: Edwar López y otros importantes jugadores.

Nuevas Estrategias y Entrenadores en el Fútbol Colombiano

Con la llegada de nuevos entrenadores y cambios en las plantillas, los clubes colombianos se preparan para una temporada competitiva. La variedad de fichajes y salidas dejan entrever un mercado activo donde cada equipo busca elevar su rendimiento.