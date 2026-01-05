Justicia a favor de Mercado Libre tras cancelación de motosierra comprada

Un fallo reciente de la Cámara Comercial reitera que Mercado Libre no es responsable de la anulación de una transacción, subrayando su papel como simple intermediario en el comercio electrónico.

En una decisión que marca un precedente en el ámbito del comercio digital en Argentina, la Cámara Comercial determinó que Mercado Libre no tiene responsabilidad alguna en la cancelación de una compra, reafirmando su función como intermediario.

Detalles del Caso

El conflicto surgió cuando un consumidor realizó la compra de una motosierra por un total de $70.499 utilizando tarjeta de débito. Después de concretar la venta, la vendedora canceló la transacción, alegando que el comprador había cambiado de opinión, lo que el usuario negó rotundamente.

Como resultado de la cancelación, Mercado Libre reembolsó de inmediato el dinero al comprador. Sin embargo, esto se hizo sin su consentimiento, lo que llevó al afectado a interponer una demanda tanto contra la vendedora como contra la plataforma, acusando a esta última de permitir la cancelación de una operación ya finalizada.

Decisiones Judiciales

En primera instancia, el tribunal condenó a la vendedora a pagar $250.000 en concepto de daños, pero desestimó el reclamo contra Mercado Libre.

Los jueces argumentaron que la empresa no tuvo una intervención activa en la transacción, no recibió comisión por la venta cancelada y actuó de acuerdo con los términos y condiciones aceptados por el consumidor.

Fallos de la Cámara Comercial

El consumidor apeló esta decisión, pero la Cámara Comercial confirmó el fallo original. Los magistrados determinaron que el caso no cumplía con las condiciones para aplicar el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece la responsabilidad solidaria en la cadena de comercialización.

La Opinión del Tribunal sobre las Plataformas Digitales

En su análisis, el tribunal destacó la importancia del principio de confianza que los usuarios depositan en las plataformas digitales. Sin embargo, aclararon que no se constató una conducta que pudiera atribuirse a Mercado Libre, sino que se trató de una “decisión unilateral de la vendedora”.

“El rol de intermediación no implica asumir las consecuencias de actos ajenos sin negligencia propia”, remarcaron los jueces, enfatizando que no existe motivo para responsabilizar a la plataforma en este caso.

Finalmente, los magistrados concluyeron que “no se detectó error o falsedad en la publicación ni defecto en la entrega, sino simplemente una decisión unilateral de la vendedora de cancelar la venta, lo que llevó al reembolso del monto pagado por el comprador”.