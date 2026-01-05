Maritere Braschi revela cuándo es apropiado comer con las manos: ‘La clave es adaptarse’

La periodista Maritere Braschi está revolucionando las redes sociales con su enfoque fresco sobre la etiqueta durante su visita al Parque Nacional del Masái Mara en África. Sus consejos han generado un nuevo debate sobre el uso de las manos en la mesa.

Un Picnic en la Naturaleza

En un video que ha captado la atención de sus seguidores, Braschi se encuentra rodeada de la impresionante fauna africana, listando cada detalle de su picnic. “Parece que los pajaritos se han dado cuenta de que vamos a comer”, dice ella, mostrando su buen humor mientras presenta su comida.

¿Cubiertos o Manos?

Lo que más sorprendió a su audiencia fue su explicación sobre cuándo es adecuado comer con las manos. “Sí, aquí se come con las manos. En una mesa formal, usamos cubiertos. Tan simple como eso”, afirma, desafiando las normas tradicionales de etiqueta.

Adaptación Cultural y Normas Sociales

Braschi enfatiza que la etiqueta no es un concepto universal. En su video, explica: “Siempre hay que adaptarse al entorno. Hay momentos y lugares para todo”. Ella disfruta de un trozo de pollo tocando el tema de cómo las costumbres pueden variar según el contexto.

Maritere Braschi compartiendo lecciones de etiqueta en medio de la naturaleza. (TikTok)

Una Conversación que Cruza Fronteras

Al finalizar su comida, los animales se acercan todavía más, una interacción que encantó a sus seguidores. “Guardamos todos los restos antes de marcharnos”, comenta, mientras los internautas se muestran sorprendidos y divertidos por sus enseñanzas.

Debates en Redes Sociales

Las palabras de Braschi han generado un extenso debate digital. Recientemente, también se volvió viral por sus consejos sobre cómo beber chocolate con buenas maneras durante celebraciones. “No se debe soplar ni dejar la cuchara en la taza”, señala, acercando un tema tradicional a situaciones cotidianas.

La Tradición Adaptada

Los usuarios comparten anécdotas hilarantes, mostrando cómo la tradición se adapta a entornos informales. La respuesta contundente de Braschi ha puesto de relieve la flexibilidad de las normas, y cómo estas pueden variar no solo por ubicación, sino por la cultura en general.

Los consejos de Maritere Braschi sobre cómo disfrutar del chocolate navideño han generado reacciones variadas. (TikTok)

Un Fenómeno Viral

La repercusión de sus consejos ha revelado una desconexión entre protocolo y realidad, abriendo un espacio para el humor y la reflexión sobre las costumbres. Braschi se ha convertido en una voz influyente en esta conversación cultural, mostrando que la etiqueta puede ser divertida y educativa.