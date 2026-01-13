Justicia ordena analizar en detalle el celular de Ariel Vallejo y otros dispositivos confiscados

La Justicia Avanza: Análisis de Celulares en la Investigación a Sur Finanzas

En un nuevo giro en la investigación por lavado de dinero contra Sur Finanzas, el juez Luis Armella ha ordenado examinar a fondo los teléfonos incautados, lo que podría arrojar luz sobre las actividades de la empresa vinculada al fútbol argentino.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ha dado un paso significativo en la causa que investiga presunto lavado de dinero en Sur Finanzas, empresa ligada a Ariel Vallejo y al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia. Armella ha solicitado un «minucioso análisis» de los contenidos de los teléfonos móviles relacionados con la investigación.

Análisis de Celulares Clave para el Caso Este estudio se centrará en un total de 14 celulares, incluyendo el de Vallejo y el de su madre, Graciela Vallejo, presidenta de Sur Finanzas. Se han confiscado cerca de 40 teléfonos en total, pero los primeros en ser analizados son considerados prioritarios.

El Rol de Sur Finanzas en el Fútbol Argentino Sur Finanzas, ubicada en Adrogué, ha sido una pieza clave en el financiamiento de varios clubes de fútbol, según declaraciones de Vallejo. «Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia», afirmó el empresario, quien ha afirmado prestar dinero a equipos en necesidad de financiación.

Investigaciones en Curso Sur Finanzas enfrenta dos causas distintas. La primera, que comenzó en mayo de 2025, está relacionada con un fideicomiso vinculado al club Banfield, mientras que la segunda se abrió a fines del año pasado tras una denuncia del gobierno nacional. Esta última denuncia sugiere que la financiera evadió 3.300 millones de pesos en impuestos y manejó más de 800 mil millones de pesos provenientes de individuos sin capacidad económica demostrada.

Desarrollo de la Investigación Los casos están siendo tratados por dos jueces diferentes: el primer expediente está bajo la supervisión de Armella, y el segundo es manejado por el juez Federico Villena. Ambas causas cuentan con la participación de la fiscal Cecilia Incardona, quien había solicitado la unificación de los expedientes, aunque la Cámara Federal de La Plata ha decidido mantenerlos separados.

Allanamientos y Documentación Secuestrada Se han llevado a cabo allanamientos en múltiples sedes incluyendo la AFA y 18 clubes de fútbol, como Independiente y Racing. Durante estas operaciones, se recolectó una importante cantidad de documentación y teléfonos móviles. Los celulares entregados por Vallejo y su madre a la justicia estaban desbloqueados, permitiendo un análisis más ágil de la información contenida en ellos.