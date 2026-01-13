Bitcoin se acerca a los USD 94,000

El valor de Bitcoin (BTC), la principal criptomoneda del mercado, se aproxima a los u$s94.000, en un contexto marcado por el aumento de compras en Asia y la inestabilidad política.

Mercados Asiáticos en Auge: La reciente explosión de los mercados tecnológicos en Asia, junto con el auge de la inteligencia artificial, ha catapultado a Bitcoin, que experimentó un aumento del 3% en las últimas 24 horas. La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela también ha generado interés en activos considerados refugios seguros.

Interés Institucional Creciente: Los inversores institucionales dieron un paso importante al inyectar u$s471 millones en ETFs de Bitcoin el 2 de enero, marcando la cifra más alta desde noviembre. La combinación de una disminución de ventas por parte de mineros y family offices ha aliviado la presión a la baja sobre la criptomoneda.

Expertos Muestran Precaución: A pesar del ambiente optimista, especialistas como Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina, advierten que la situación de calma podría ser el preludio de una tormenta. Gama destacó que el mercado ha estado atrapado en un rango lateral durante más de 45 días, resultado de la incertidumbre macroeconómica.

La especialista también mencionó que, aunque la Reserva Federal ha indicado posibles recortes de tasas hacia finales de 2025, el lento avance hacia la meta de inflación del 2% sigue restringiendo la liquidez global.

Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina: «Esperamos que el mercado encuentre un catalizador fuerte para salir de la lateralización en la que se encuentra.»

El Escenario Actual de Bitcoin y la Inseguridad de los Mercados

Gama señala que la restricción de liquidez continúa siendo el principal obstáculo para los activos de riesgo. A medida que el oro alcanza estabilidad a niveles altos en respuesta a la volatilidad geopolítica y las incertidumbres fiscales, las criptomonedas enfrentan el desafío de atraer nuevos catalizadores que fomenten el crecimiento.

Factores como guerras comerciales y nuevas tarifas globales siguen afectando la apetencia por riesgo, manteniendo a los capitales en activos más seguros o en modo de espera dentro de los ETFs.

Aspectos Técnicos del Mercado: Actualmente, Bitcoin cotiza por debajo de la media móvil de 100 días (u$s96.000), lo cual presenta un umbral crucial para el retorno del optimismo. La lectura actual del RSI (Índice de Fuerza Relativa) se encuentra entre 33 y 35, sugiriendo que la criptomoneda está cercana a niveles de sobreventa, lo que podría atraer a compradores en busca de un rebote.

El análisis sugiere que, en el corto plazo, la tendencia lateral podría continuar hasta que el mercado logre identificar un impulso clave capaz de alterar esta dinámica.