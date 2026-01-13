Todo listo para la temporada 2026

La Asociación de Veteranos de Fútbol de Argentina se prepara para el inicio de una nueva temporada con importantes novedades y actividades programadas.

Las reuniones para organizar la temporada 2026 ya están en marcha, abordando desde la confección de estrategias de juego hasta la capacitación para el sistema de gestión de la competencia. Estas citas trabajan en varios frentes para asegurar un buen desarrollo de la liga.

La temporada anterior concluyó en diciembre, y tras una asamblea extraordinaria realizada el 28 de diciembre, se están delineando los pasos a seguir. Durante esta reunión, se aprobó la memoria y balance del último ejercicio y se introdujeron modificaciones al estatuto de la entidad.

Cambios en la Comisión Directiva

En abril, se llevará a cabo la asamblea ordinaria donde se elegirá la nueva Comisión Directiva, que estará al mando por dos años. Aunque aún no hay confirmaciones, se rumorea que podrían presentarse hasta dos listas alternativas además de la oficial.

Capacitación y Reglamentos

Este lunes 19 de enero se ofrecerá una capacitación a los delegados sobre el manejo del sistema Sigewa, herramienta esencial para la gestión de jugadores y equipos. La idea es aclarar aspectos del reglamento para evitar malentendidos, con mesas de trabajo planificadas entre el 9 y 11 de febrero.

Fechas Clave para los Delegados

La primera reunión de delegados está programada para el 24 de febrero, y se recomienda que se reempadronen a más tardar el 16 de enero. Además, el plazo para inscribir a los equipos que participarán en la próxima temporada finaliza el 30 de enero.

Inicio de la Competencia

La Comisión Directiva ha expresado su intención de dar inicio a los torneos durante el fin de semana del 7 y 8 de marzo, marcando el regreso del esperado fútbol de veteranos.