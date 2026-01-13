Israel rompe lazos con tres entidades globales tras la retirada de EE. UU.

En una medida contundente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunció la ruptura de vínculos con tres organismos internacionales, incluyendo dos agencias de la ONU, como consecuencia de la reciente decisión de Estados Unidos de retirarse de diversas entidades globales.

Tensiones Crecientes en el Ámbito Internacional

El anuncio fue hecho por el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, quien ha instruido a su equipo a evaluar la cooperación de Israel con varios otros organismos internacionales. A través de un comunicado en X, se informó que Israel cesará de inmediato cualquier contacto con el UN Energy, la Alianza de Civilizaciones de la ONU y el Global Forum on Migration and Development, este último no perteneciente al sistema de la ONU.

Contexto de la Decisión

La decisión de Israel llega en medio de una situación tensa, tras la firma de un memorando por el expresidente Donald Trump que ordenaba la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, argumentando que estas ya no representan los intereses estadounidenses. Entre ellas se encuentran las mismas entidades de las que Israel ha decidido distanciarse.

Acusaciones y Motivaciones

Las relaciones históricas de Israel con estas entidades han sido conflictivas. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha acusado a la Alianza de Civilizaciones de no invitar a Israel a participar, utilizando la plataforma en su lugar para realizar ataques en contra del país. Asimismo, criticaron a UN Energy por desperdiciar recursos, y al Global Forum on Migration and Development por socavar la capacidad de las naciones soberanas para hacer cumplir sus propias leyes de inmigración.

Desconfianza hacia la ONU

La relación de Israel con las agencias de la ONU ha estado marcada por desconfianza, especialmente tras el ataque liderado por Hamas ocurrido el 7 de octubre de 2023, que desató el conflicto en Gaza. A menudo, Israel ha señalado que la UNRWA, organismo de la ONU encargado de los refugiados palestinos, ha proporcionado refugio a militantes de Hamas, aunque investigaciones han señalado que la agencia no ha comprobado estas acusaciones.

Impacto en la ONU y Últimas Noticias de UNRWA

En 2024, se aprobaron leyes en Israel que prohíben a UNRWA operar en su territorio y comunicarse con autoridades israelíes. La situación se ha agravado, ya que el organismo anunció recientemente el despido de 571 empleados en áreas fuera de la Franja de Gaza, citando dificultades financieras como motivo principal.