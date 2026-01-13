Miguel Pardo se coronó campeón del teatro con su oro artístico

El reconocido productor argentino Miguel Pardo se llevó el Gran Premio de Oro en una noche inolvidable en la emblemática pirámide de Keops, donde se celebraron los Premios Los Grandes del Teatro de Oro, destacando lo mejor de la temporada teatral veraniega.

La ceremonia fue un verdadero festejo para el teatro en Villa Carlos Paz, donde se reunieron artistas, productores y amantes del arte. Entre los grandes premiados de la jornada, Pardo Producciones destacó con varios reconocimientos, incluidos los a los espectáculos Choriando al futuro, Ni media palabra y el único musical de la temporada, Sueño de una noche de Rock.

Un merecido reconocimiento

El clímax de la noche llegó con la entrega del Gran Premio de Oro a Miguel Pardo. La sala se llenó de aplausos y ovaciones, un reflejo del respeto y admiración que siente la comunidad artística hacia su trayectoria. La organización destacó su «perfeccionismo, creatividad y pasión», atributos que lo hicieron merecedor de este gran honor.

Visiblemente emocionado, Pardo compartió el momento con otros productores en un gesto de camaradería que ilustró la unión en el sector teatral, sellando una noche de celebraciones y logros para la cultura local.

Una temporada vibrante y enriquecedora

La gala en Keops se ha establecido como el evento clave que marca el cierre de la intensa temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz. Esta celebración no solo premió las producciones locales, sino que también reunió a elencos y referentes del sector para reflexionar sobre el impacto del teatro en la comunidad.

Los premios Los Grandes del Teatro de Oro representan un balance significativo de la temporada, sirviendo de antesala a las futuras producciones y proyectos que prometen seguir enriqueciendo la oferta cultural de la región.