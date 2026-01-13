Inflación en el NEA cierra 2025 en 28,8%, la más baja del país

En un año marcado por la inestabilidad económica, el Noreste Argentino registra la inflación anual más baja de toda la nación, destacándose por su notable desaceleración.

El Noreste Argentino (NEA) sorprendió en 2025 al cerrar el año con una inflación anual del 28,8%, superando a todas las demás regiones del país. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), esta cifra se sitúa casi tres puntos por debajo del promedio nacional, que fue del 31,5%.

Incremento de Precios en Diciembre: Moderado pero Atractivo

En diciembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del NEA tuvo un incremento mensual del 3,4%, un aumento superior al promedio nacional de 2,8%. Este ajuste estuvo fundamentado en el notable aumento de los costos en Alimentos y bebidas no alcohólicas (+4,8%) y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,7%).

Además, las categorías de Transporte y Restaurantes y hoteles también reflejaron aumentos significativos del 3,6% y 3,8%, respectivamente, mientras que Educación y Prendas de vestir y calzado mostraron la variación más baja, con –2,1% y +0,7%.

Analizando el Comportamiento Anual: Un Panorama Favorable

Al analizar las cifras interanuales, el NEA exhibe un comportamiento distinto en comparación con otras regiones argentinas. La categoría de Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un incremento del 32,6%, alineándose con el promedio nacional, aunque por debajo de zonas como Cuyo y el Noroeste.

En la categoría de Transporte, la suba fue del 28,5%, lo que representa casi cuatro puntos menos que el promedio nacional de 32%. Por su parte, Comunicación alcanzó una variación del 30,6%, igualmente inferior al agregado nacional.

Sin embargo, en Educación, el incremento interanual fue notablemente alto, alcanzando un 67,7%, y en Vivienda y servicios básicos se registró una suba del 36,5%. A pesar de estas cifras altas, ambos aumentos permanecen por debajo de los picos evidenciados en otras regiones, especialmente en la Patagonia.

El cierre del 2025 no solo destaca al NEA por tener la inflación más baja del país, sino también porque exhibió una desaceleración mayor en comparación con el año precedente. A nivel nacional, el IPC experimentó una reducción de más de 86 puntos porcentuales respecto al año anterior; en el NEA, esta disminución fue aún más acentuada, consolidando un ambiente de baja presión inflacionaria relativa.