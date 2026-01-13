Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko en Punta del Este: ¿amigos o romance en ciernes?

La presencia de Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko juntos en la Cena de los Famosos en Uruguay ha desatado rumores sobre un posible romance. Ambos se han pronunciado al respecto, y aquí te contamos todos los detalles.

Rumores en el aire: ¿Qué se dice sobre su relación?

Las especulaciones sobre un acercamiento entre la abogada y el reconocido locutor han crecido en los últimos días. Ana, quien sufrió la pérdida de su esposo en 2021 a causa del COVID-19, ha mantenido cerrada la puerta al amor, lo que hace que cualquier rumor sobre un nuevo vínculo despierte un gran interés.

Una cena que despertó la curiosidad

La Cena de los Famosos en Punta del Este se convirtió en el escenario donde ambos compartieron momentos que no pasaron desapercibidos. A través de la conversación en el programa «Entrometidos en la tele», ambos artistas negaron cualquier romance. Afirmaron que se admiran y han cultivado una relación amistosa, en parte gracias a la conexión con el esposo de Ana.

Defensores de su amistad

A pesar de la presión mediática, Mateyko y Rosenfeld sostuvieron que los lazos entre ellos son puramente amistosos. En sus declaraciones, enfatizaron el respeto y la admiración mutua, reafirmando que su relación se basa en el aprecio.

El poder de la amistad después del duelo

Para muchos, la capacidad de forjar nuevas amistades es fundamental, especialmente después de atravesar momentos difíciles como la pérdida. Ana, que ha optado por enfocarse en su crecimiento personal, parece disfrutar de la compañía de Mateyko, quien ha sido un apoyo en su vida social.