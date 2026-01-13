Milei: La curiosa costumbre de abrigarse en pleno verano

El Presidente Javier Milei y su gabinete generan controversia por sus elecciones de vestimenta y el uso excesivo del aire acondicionado, lo que despierta cuestionamientos sobre hábitos que afectan la dinámica del poder.

Un contraste inesperado en el calor veraniego

Recientemente, durante una reunión de gabinete en la Quinta de Olivos, la elección de vestimenta de Javier Milei capturó la atención de todos. Mientras Buenos Aires sufría intensas olas de calor, el Presidente se presentó con su emblemático mameluco de YPF, considerado pesado y asociado al trabajo industrial. A su alrededor, varios de sus ministros, como Luis Caputo y Diego Santilli, optaban por prendas de abrigo, creando una imagen desentonada con el clima exterior.

Un estilo que va más allá de lo estético

El uso constante de este tipo de vestimenta por parte de Milei ha trascendido lo casual. Desde que asumió la presidencia, ha mostrado una preferencia por la ropa abrigada, incluso en los días más cálidos. Esto no solo se refleja en sus apariciones públicas, sino también en las reuniones de trabajo donde el aire acondicionado suele estar a temperaturas extremadamente bajas, obligando a quienes lo rodean a vestirse en capas para contrarrestar el frío.

El mameluco de YPF: más que una prenda

La elección del mameluco se ha convertido en un símbolo de su gestión. Para Milei, representa una filosofía de trabajo incesante, utilizada casi de manera cotidiana, sin importar las condiciones climáticas. Esta insistencia por mantener una estética particular plantea interrogantes sobre la influencia de sus hábitos personales en el ámbito de la gestión pública.

Consecuencias del ambiente artificial

Más allá de lo visual, este comportamiento tiene implicaciones concretas. El uso intensivo del aire acondicionado en una época de alta demanda energética incrementa el consumo. Los bruscos cambios de temperatura provocan incomodidad física y malestar entre funcionarios y visitantes, un fenómeno que se ha vuelto habitual en el entorno político bajo la administración de Milei.

Una nueva normalidad en la dinámica del poder

Las imágenes de altos funcionarios abrigados en pleno verano y de despachos excesivamente refrigerados comienzan a formar parte del paisaje del gobierno actual. Esta tendencia marca una forma de ejercer el poder que, sin duda, seguirá generando comentarios y análisis en el ámbito público.