IPC de diciembre se sitúa en 2,8%

La Inflación en Argentina: Cierre de 2025 con un 31,5% y un Diciembre del 2,8%

El último mes del año llegó con un incremento del 2,8% en el índice de precios, lo que marca un cierre notablemente bajo para el acumulado anual, lo que ha generado expectativas sobre la economía nacional.

Inflación de Diciembre 2025: Un Aumento de 2,8%

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de diciembre se estableció en un 2,8%, mostrando un leve crecimiento frente al 2,5% registrado en noviembre. Este aumento ha sido impulsado principalmente por los sectores de Transporte, con un incremento del 4%, y Vivienda, agua, electricidad y gas, que subieron un 3,4%. En contraste, los rubros de Prendas de vestir y calzado y Educación mostraron incrementos menores, con 1,1% y 0,4% respectivamente.

Un Año para Recordar: 31,5% de Inflación Acumulada

El cierre de 2025 se sitúa con una inflación interanual del 31,5%, el nivel más bajo en ocho años, comparado con el 24,8% de 2017. Este hecho ha sido valorado por el Gobierno como un indicativo de una desaceleración inflacionaria, en un contexto de ajustes fiscales significativos.

Desafíos Persistentes en el Índice de Precios al Consumidor

A pesar de los resultados positivos, existen preocupaciones sobre la dificultad del Índice de Precios al Consumidor en romper la barrera del 2% mensual, siendo los alimentos una presión constante para el índice.

Cambio en la Metodología de Cálculo del IPC

El dato de diciembre también señala el fin del método anterior para medir el IPC. Desde enero de 2026, el INDEC implementará una nueva fórmula que actualizará los consumos familiares, dándole mayor peso a los servicios en comparación con ciertos bienes. Este cambio busca reflejar con mayor precisión la realidad del gasto del hogar y adaptarse a las transformaciones del mercado.