Microsoft retira su aplicación de Android y iOS: ¿qué significa para los usuarios?

La popular aplicación de Microsoft, utilizada por millones para escanear documentos, se despedirá oficialmente el 9 de febrero. Con más de 50 millones de descargas, su partida deja un vacío en el mundo de la digitalización móvil.

Microsoft Anuncia el Cierre de Microsoft Lens

La compañía ha confirmado que a partir del 9 de febrero, Microsoft Lens dejará de estar disponible en App Store y Google Play Store, finalizando así un ciclo importante en la digitalización de documentos mediante dispositivos móviles.

Últimos Días para Descargar y Usar la Aplicación

Los usuarios que ya tengan instalada la aplicación podrán seguir utilizándola hasta el 9 de marzo. Después de esta fecha, no podrán crear nuevos escaneos, aunque los documentos previamente escaneados continuarán accesibles mientras la aplicación permanezca en el dispositivo.

La Decisión de Microsoft y sus Implicancias

Este anuncio se da luego de que la empresa comenzara a retirar el soporte para la aplicación desde el 9 de enero. Inicialmente, se había proyectado un cierre en noviembre del año anterior, pero Microsoft optó por este nuevo cronograma para asegurar una transición más ordenada y dar a los usuarios la oportunidad de resguardar sus archivos importantes.

Un Compañero Invaluable para la Digitalización

Durante su existencia, Microsoft Lens se destacó como una potente herramienta para convertir documentos físicos en archivos en varios formatos como PDF, Word, PowerPoint y Excel. Su integración con servicios como OneNote y OneDrive facilitó el almacenamiento tanto en la nube como en la memoria local.

Alternativas a Microsoft Lens

La retirada de Microsoft Lens se debe a una reorganización de la oferta digital de la empresa, que está enfocando sus esfuerzos en la aplicación móvil de OneDrive. Microsoft sugiere a los usuarios migrar a esta herramienta, que permite no solo escanear documentos, sino también almacenarlos automáticamente en la nube.

Un Legado de Más de 50 Millones de Descargas

Con más de 50 millones de descargas, Microsoft Lens se ha establecido como un referente en el ámbito de la digitalización móvil, gracias a su sincronización con la suite de productividad de Office y múltiples opciones de edición de documentos.

Acceso a Archivos Anteriores y Nuevas Direcciones

Los usuarios que mantengan la aplicación activa podrán seguir accediendo a sus archivos, pero la creación de nuevos documentos se verá limitada después del 9 de marzo. Esta estrategia de Microsoft refleja la tendencia de las grandes empresas tecnológicas a consolidar sus servicios en plataformas más universales y de fácil actualización.