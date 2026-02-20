Justicia rechaza reclamo de dos bielorrusos que alegan pérdida de 2 millones por $LIBRA

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA continúa sumando capítulos. En un reciente giro judicial, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi desestimó la inclusión como querellantes de dos ciudadanos bielorrusos que denunciaron pérdidas que superan los 2 millones de dólares.

Las Victimas y sus Pérdidas

Los involucrados, Lapchenko Vladislav Andreevich (20) y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna (52), realizaron inversiones en $LIBRA después de un tuit del presidente Javier Milei, donde se promocionaba la criptomoneda como una oportunidad para fondear pequeñas y medianas empresas en Argentina.

Detalles del Caso

La denuncia fue presentada por el abogado Nicolás Oszust, quien representa al argentino Martín Romeo, otro de los perjudicados. Según la declaración, Andreevich perdió un total de 240.048 dólares en 21 compraventas realizadas el 14 de febrero de 2025, justo después del tuit promocional de Milei, que desató una repentina alza en el valor de $LIBRA.

La Dinámica de Inversión

En menos de una hora, el precio de la criptomoneda se disparó de 0,30 a casi 5 dólares, solo para desplomarse posteriormente. Andreevich vendió sus 90,000 tokens a un promedio de 0,46 dólares, registrando una significativa pérdida.

Vitalievna, por su parte, realizó compras atípicas desde seis billeteras diferentes justo después del tuit de Milei. Al día siguiente, este decidió eliminar su publicación y retroceder su apoyo al proyecto tras afirmar que no estaba plenamente informado.

Rechazo Judicial y Argumentos

Martínez de Giorgi rechazó la solicitud de los bielorrusos al considerar que existían dificultades para verificar la identidad de los querellantes y la propiedad de los fondos en cuestión. Informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) no encontraron vínculos de los demandantes con Argentina. Además, el juez destacó el uso de billeteras «auto custodiadas», que complican el proceso de validación de identidad.

Consideraciones Legales y Futuras Implicancias

La nacionalidad de los querellantes también fue un factor, ya que Bielorrusia se encuentra bajo estrictas sanciones financieras internacionales. La normativa europea prohíbe aceptar depósitos superiores a 100 mil euros de ciudadanos bielorrusos.

A pesar del revés, la querella anunció que presentará una apelación. Según Oszust, están en proceso de sumar nuevos querellantes de varias nacionalidades, incluidos Colombia y Francia, ampliando el alcance de la investigación, en la que se estima que las víctimas internacionales perdieron cerca de 5 millones de dólares al invertir en $LIBRA.

Investigaciones en Curso

La causa en Argentina es supervisada por el fiscal Eduardo Taiano, quien aún no ha tomado declaraciones en más de un año. Además, en Estados Unidos, hay un caso civil activo contra el empresario Hayden Davis por las pérdidas sufridas por los inversores que confiaron en la criptomoneda respaldada oficialmente.