El nuevo smartwatch de Meta con IA: ¿la amenaza para Apple?

Meta, el gigante tecnológico, se adentra en el mundo de los wearables con el anuncio de su próximo reloj inteligente, diseñado para revolucionar el monitoreo de la salud y la asistencia por voz a través de inteligencia artificial.

20.02.2026 • 17:40hs • Coffee Break





Meta ha revelado su intención de relanzar su smartwatch, conocido internamente como Malibu 2, que combina un avanzado seguimiento de la salud con capacidades de control por voz basadas en inteligencia artificial. La compañía planea tenerlo disponible en el mercado antes de que finalice el año.

Un Paso Estratégico Hacia el Futuro de los Wearables

El dispositivo refleja un renovado compromiso de Meta para adentrarse en el competitivo sector de wearables, buscando diversificar su oferta más allá de las redes sociales. El reloj no solo se enfocará en la salud, sino que también brindará interacciones simplificadas a través de la voz.

Nuevas Funciones para la Asistencia Diaria

El Malibu 2 se diseñará con funciones de asistencia novedosas, integrando tecnologías de IA que facilitarán la vida cotidiana de los usuarios. Desde el seguimiento de la actividad física hasta la gestión de alertas y recordatorios, será una herramienta útil para quienes buscan un estilo de vida más saludable.

Reactivando Proyectos Previos en el Sector de Hardware

Meta había mostrado interés en crear un dispositivo similar en 2021, aunque el proyecto no culminó en un lanzamiento. Después de una pausa, la empresa ha decidido reactivar el desarrollo del smartwatch, apostando nuevamente a su comercialización a corto plazo.

Más Innovaciones en el Horizonte

Además de este reloj, Meta también está trabajando en una nueva generación de gafas inteligentes en colaboración con Ray-Ban, así como en dispositivos de realidad aumentada y mixta. Sin embargo, el lanzamiento de estos productos podría demorarse hasta 2027.

Competencia en un Mercado en Crecimiento

Con su entrada en el mercado de los wearables, Meta competirá directamente con gigantes como Apple, Google y Samsung, que ya han establecido una sólida presencia en el ámbito de los relojes y pulseras inteligentes.

A medida que el proyecto Malibu 2 avanza, las expectativas en la industria son altas. Todos los ojos están puestos en cómo Meta logrará destacarse entre la creciente competencia, buscando diferenciarse a través de la integración de AI.

Por el momento, la compañía no ha hecho comentarios oficiales sobre el estado del desarrollo del smartwatch ni de otros dispositivos en proceso, pero el sector está atento a estos movimientos estratégicos.