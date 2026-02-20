La Hoya: Gobierno transfiere el cerro a Turismo y lanza preventa de pases con beneficios exclusivos

Gracias a la decisión del gobernador Ignacio Torres, el centro de esquí «La Hoya» pasará a ser gestionado por el Ministerio de Turismo, propiciando una nueva era para Esquel como destino de invierno. Para celebrarlo, se lanza una preventa con precios inmejorables para esquiadores.

En un anuncio decisivo realizado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el centro de esquí «La Hoya» cambiará su administración al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas. Esta medida tiene como objetivo potenciar la participación de los actores locales y agilizar la gestión del complejo invernal, invitando a Esquel a brillar como destino turístico.

El evento tuvo lugar este viernes en una conferencia de prensa con la presencia del ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, el intendente Matías Taccetta y la presidenta de la Cámara de Turismo de Chubut, Griselda Boyraz.

Un Traspaso que Fortalece la Gestión Local

“Anunciamos el traspaso de La Hoya al Ministerio de Turismo,” afirmó Lapenna, destacando que este cambio se traducirá en un mejor control y coordinación, cruciales para el desarrollo del centro de esquí. “Las decisiones se tomarán desde Esquel, en un esfuerzo conjunto de State y sector privado,” agregó.

Este importante paso responde a solicitudes del sector turístico durante años, y se espera que el gobernador firme el decreto correspondiente en breve. “Estamos aplicando sentido común y se busca fortalecer la colaboración entre diversas partes implicadas,” subrayó Lapenna.

Preventa de Pases: Ahorra y Disfruta

Aprovechando el anuncio, el ministro informó que se abrirá una preventa de pases a partir de este viernes. “Durante los próximos 30 días, los esquiadores podrán adquirir un pase por 80 mil pesos, manteniendo el precio del año pasado. También ofreceremos un flexipass de cinco días por 400 mil pesos,” detalló.

Lapenna recalcó que el Gobierno y las autoridades locales no están esperando pasivamente la llegada de la temporada invernal. “Ya estamos pensando en febrero y en cómo hacer de este centro uno de los principales atractivos turísticos de la región,” afirmó.

Impulso Colaborativo para Mejorar la Experiencia

El intendente Taccetta subrayó que este traspaso permitirá una mayor participación de la Municipalidad de Esquel y otros prestadores en la toma de decisiones. “Es un momento clave para escuchar a todos los involucrados, desde concesionarios hasta clubes de esquí, para fortalecer el turismo en nuestro destino,” añadió.

Griselda Boyraz, presidenta de la Cámara de Turismo, también hizo hincapié en la importancia de planificar con anticipación. “Es vital trabajar unidos entre el Gobierno y el municipio para generar iniciativas que impulsen el turismo en la región,” concluyó.