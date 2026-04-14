Kathy Hochul Anuncia Medida Clave que Transformará los Hospitales de Nueva York

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, ha dado a conocer una ambiciosa iniciativa que destinará más de 20 millones de dólares para mejorar la eficiencia energética en los hospitales del estado. Este plan busca reducir costos operativos y avanzar en la agenda climática de la región.

A través de un comunicado oficial, la gobernadora anunció el programa denominado Empire Building Challenge: Hospitals. Este esfuerzo económico se enfocará en proyectos que promuevan alternativas para disminuir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero en los centros médicos.

Kathy Hochul anuncia más de $20 millones para la modernización de hospitales en Nueva York

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Objetivos del Programa

Administerado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (Nyserda), este programa busca facilitar la implementación de soluciones innovadoras que sean replicables en otros hospitales del estado. La gobernadora Hochul afirma que estos cambios no solo ayudarán a reducir costos operativos, sino que también mejorarán la calidad del aire interior y la comodidad en las instalaciones.

Impacto en la comunidad y el medioambiente

Hochul comentó que estas medidas son un paso crucial hacia la modernización de las instalaciones de salud, apoyando el bienestar de los pacientes y sus familias. “Estamos acelerando nuestra transición hacia la energía limpia”, señaló la gobernadora.

Por su parte, Doreen M. Harris, directora ejecutiva de Nyserda, destacó que los hospitales son los mayores consumidores de energía en Nueva York, operando 24/7 para garantizar atención médica esencial.

El plan incluye hasta $5 millones para hospitales seleccionados

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Compromiso con la sostenibilidad

Este anuncio forma parte de la agenda climática del estado, que establece un objetivo de llegar a una economía libre de emisiones para 2050. Las iniciativas abarcan diversos sectores, incluyendo energía, construcción y gestión de residuos, con el fin de promover una transición justa hacia energía limpia.

Los proyectos deberán presentarse antes de las 15 hs. del 15 de septiembre de 2026 a través del sitio web oficial de Nyserda, donde también se especifican los criterios de elegibilidad y evaluación para acceder a la financiación.

Además, la agencia organizará un seminario web el 22 de abril a las 10 AM (hora local) para ofrecer mayores detalles sobre el proceso de solicitud y los requisitos del proyecto.

Para recibir más información sobre este seminario, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico EBHospitals@nyserda.ny.gov.