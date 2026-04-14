Argentina: Oportunidades de Negocio de $300.000 Millones en Campo, Vaca Muerta y Criptomonedas

La tokenización de activos se erige como una innovadora alternativa para captar inversiones en Argentina, especialmente en un contexto económico incierto. Este modelo promete transformar el panorama financiero del país, brindando oportunidades únicas.

En abril, el ecosistema de activos del mundo real (RWA) alcanzó una sorprendente capitalización global de más de 17.000 millones de dólares. En Argentina, este fenómeno se plantea como una solución atractiva para canalizar inversiones, ya que el mercado inmobiliario, por ejemplo, está valorado en más de 250.000 millones de dólares, donde tokenizar un 5% se traduce en un negocio potencial de 12.500 millones de dólares.

El Potencial del Mercado Argentino

El mercado de deuda del país supera los 100.000 millones de dólares, lo que permite añadir entre 5.000 y 10.000 millones adicionales. Asimismo, las exportaciones de soja, maíz y trigo superan los 40.000 millones de dólares anuales, y la digitalización de contratos aportaría entre 2.000 y 4.000 millones más.

Argentina como Líder Regulador en América Latina

La CNV (Comisión Nacional de Valores) ha diseñado normativas pioneras que convertirán a Argentina en un referente en la tokenización en la región. Estas inclusiones permitirán testear entornos regulatorios seguros para el desarrollo de este sector vital.

Empresas que Marcan el Rumbo

Justoken, una firma líder en la tokenización de materias primas y energía, ha ascendido rápidamente para convertirse en la tercera mayor tokenizadora del mundo, alcanzando 1.700 millones de dólares en activos digitalizados. Su CTO y cofundador, Ariel Scalitier, estima que cerrarán el año con 3.000 millones en activos tokenizados.

«Esta tendencia permite innovar con activos reales, creando nuevos modelos de negocio y abriendo nuevas oportunidades de financiamiento», afirma Scalitier.

Nuevas Oportunidades Financieras

La digitalización brinda la posibilidad de acceder a liquidez sin la necesidad de vender activos. Rodolfo Vigliano, CEO de Pala Blockchain, explica que un productor agrícola con 1.000 toneladas de soja podría obtener financiamiento usando contratos digitalizados en lugar de recurrir a créditos tradicionales.

Un Futuro Brillante: El Potencial del Litio y Vaca Muerta

Diversas proyecciones sugieren que el sector podría crecer sustancialmente: se estima una expansión de 26 veces para 2030 a nivel global, alcanzando 15,6 billones de dólares. Individualmente, Argentina podría llegar a 300.000 millones de dólares en tokenización de inmuebles, commodities y deuda.

Scalitier resalta que Argentina posee recursos estratégicos capaces de atraer inversiones extranjeras, destacando la necesidad de financiar proyectos de infraestructura y optimizar la gestión documental.

Desarrollo Regulatorio y Perspectivas Futuras

La Resolución 1069 de la CNV establece un marco legal que permite a las empresas emitir deuda y tokenizar activos agroindustriales con seguridad jurídica, lo que promete transformar el mercado. Sin embargo, es imprescindible que las entidades financieras se unan a esta tendencia innovadora.

La creciente adopción de la tokenización podría transformar la economía argentina, permitiendo la creación de mercados secundarios y facilitando el acceso a capital de manera efectiva.