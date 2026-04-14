Guillermo Michel alerta sobre el ‘ahogo financiero’ de las provincias y critica las políticas de importación

Guillermo Michel, diputado de Unión por la Patria, habló en el programa "QR!" sobre los efectos devastadores de la disminución en la recaudación fiscal. El legislador señaló que esta caída está llevando a un colapso en los servicios básicos y frena el desarrollo de obras públicas en las provincias.

Sitio de Crisis: Entre Ríos en la Mira

Durante su intervención en Canal E, Michel destacó que la situación económica en Entre Ríos se está volviendo insostenible. Muchas comunas enfrentan la imposibilidad de pagar servicios esenciales como la electricidad y el agua. Según el legislador, este ahogo financiero refleja el impacto negativo de las políticas de ajuste que están perjudicando a las instituciones locales.

Consecuencias Inmediatas sobre la Obra Pública

La recaudación ha disminuido durante ocho meses consecutivos, lo que ha llevado a un estancamiento que frena proyectos de construcción e imposibilita la apertura de nuevas escuelas. Michel subrayó que esta realidad no solo afecta a su provincia, sino que se puede observar en muchas otras regiones del país.

Inflación y Poder Adquisitivo en Caída Libre

El diputado también se refirió al aumento constante de la inflación, que ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores durante cinco meses. En su análisis, Michel calificó el enfoque económico actual como «ortodoxo», caracterizado por recortes en la demanda y aumentos de tarifas que impactan directamente en los sectores más vulnerables.

Desmitificando la ‘Cosecha Récord’

Michel desmintió la idea de que una supuesta «cosecha récord» mejorara la situación económica del país. Afirmó que el atraso en el tipo de cambio y el aumento en los costos de insumos como el gasoil han desincentivado a los productores a liquidar sus productos en el mercado. Bajo estas condiciones, el sector agropecuario se verá forzado a vender solo lo estrictamente necesario.

Críticas a Políticas Económicas y Derroche de Recursos

El legislador expresó su descontento con esquemas como el «dólar soja», considerándolos como una política que favorece a pocos a expensas de muchos. Alertó que el Estado podría regalar cerca de 2 mil millones de dólares en beneficios fiscales a solo un grupo selecto de empresas, mientras se recortan fondos en áreas vulnerables como la salud y la educación.

Hacia una Recuperación Económica

Michel enfatizó la necesidad urgente de fortalecer la industria nacional y propuso un programa de sustitución de importaciones. Criticó la apertura indiscriminada que permite la importación de productos que el país puede producir, lo que está destruyendo el tejido económico y provocando la pérdida de empleos cualificados.

Un Futuro Incierto

A medida que el país avanza, Michel se mostró pesimista sobre el rumbo económico en el próximo año y medio sin cambios significativos en las políticas actuales. Proclamó que es vital un programa que recupere la soberanía productiva y fomente el mercado interno. Reconoció que la reconstrucción del Estado será una tarea ardua tras el desmantelamiento de las oficinas de fomento y control en los últimos meses.