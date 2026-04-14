Poder adquisitivo: la recuperación del consumo sigue estancada.

A pesar de la leve desaceleración, el consumo minorista en Argentina sigue en un ciclo negativo que ya dura más de diez meses. Las últimas cifras indican que la tendencia no ha cambiado significativamente.

Un Análisis del Consumo: ¿Signos de Esperanza?

El consumo en el país presenta una leve caída del 0,6% interanual y 0,4% intermensual, según Salvador Femenia, vocero de CAME. Aunque esta disminución continúa, el impacto parece estar atenuándose ligeramente en comparación con los meses anteriores.

Femenia señaló que esta moderación puede atribuirse a factores estacionales y a movimientos específicos en ciertas industrias.

Sectores que Respiran: Demandas Estacionales

El comienzo del ciclo lectivo ha generado una pequeña actividad en sectores como la indumentaria, calzado y alimentos, donde la demanda ha cobrado un respiro durante esta temporada. Sin embargo, es importante aclarar que esta recuperación es temporal y específica.

“Los números que se observan son puntuales y relacionados con el inicio de clases”, puntualizó Femenia, subrayando que la mejora no indica un cambio en la tendencia general.

Por otro lado, sectores como la farmacia han tenido ligeros repuntes, pero en general, el escenario sigue siendo desfavorable con once meses de caídas ininterrumpidas.

Desafíos Económicos: Poder Adquisitivo y Endeudamiento

La pérdida del poder adquisitivo es uno de los principales factores detrás de esta caída en el consumo. Femenia advierte que “las causas detrás de esta situación no han cambiado”, lo que sugiere que la recuperación no será inmediata.

El impacto de paritarias que no alcanzan a la inflación agrava la capacidad de gasto de los hogares, limitando su margen de maniobra. Además, el creciente endeudamiento, sobre todo en tarjetas de crédito, restringe aún más el consumo.

Aunque una reducción de las tasas de interés podría ofrecer un respiro, Femenia aclara que cualquier mejora será gradual y requerirá tiempo para reflejarse en los hábitos de consumo.