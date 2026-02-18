Kelly Olmos: "La reforma laboral es un retroceso al siglo XIX"

La diputada nacional Kelly Olmos criticó fuertemente el proyecto de reforma laboral que actualmente se discute en el Congreso, argumentando que representa un grave retroceso para los derechos de los trabajadores en Argentina.

Olmos, exministra de Trabajo durante la gestión de Alberto Fernández, sostuvo que el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, es “extremadamente regresivo y anticonstitucional”. En sus declaraciones, resaltó que la Constitución Nacional establece la necesidad de ampliar los derechos laborales, no de reducirlos.

Un proyecto perjudicial para los derechos laborales

“Este proyecto pone en jaque incluso los límites de la jornada laboral de 8 horas, algo que consideramos fundamental”, afirmó. Olmos subrayó la ausencia de beneficios para los empleados en el texto de la reforma. “No hay un solo renglón en favor de los trabajadores y trabajadoras. Es evidente la falta de sensibilidad de quienes han impulsado este proyecto”, manifestó durante su participación en el programa “6 en punto” de Punto a Punto Radio (90.7).

Las implicancias del nuevo sistema de compensación horaria

La diputada también se refirió al controvertido sistema de ‘banco de horas’ que se propone en el proyecto. “Este mecanismo permite a las empresas compensar las horas trabajadas por encima de lo acordado en lugar de pagar horas extra, lo que significa que el trabajador pierde la soberanía para definir su propio horario”, indicó.

Olmos contrastó el enfoque del Ejecutivo con la verdadera modernización de las leyes laborales. “Modernización implicaría actualizar aspectos como la jornada laboral, que hoy tienden a ser de 40 horas semanales. Esto es solo un retroceso”, afirmó.

Un impacto negativo en la calidad del empleo

Además, enfatizó que la reforma no solo afecta las condiciones laborales, sino que podría impactar negativamente en la creación de empleos de calidad. “Este proyecto beneficia a los patrones, pero en un contexto donde las ventas están paralizadas, ninguna empresa contratará más empleados simplemente porque se les facilite recortar derechos”, opinó.

Reformas perjudiciales para la salud laboral

Olmos también se pronunció sobre el artículo 44 del proyecto, que afectaría a empleados en situación de enfermedad. “Si un trabajador sufre una enfermedad grave como cáncer, esta norma cruel permitiría una reducción de su salario, lo que genera un impacto aún más devastador en su situación”, expresó.

“No solo se debe enfrentar la enfermedad, sino que además se añade el peso de una reducción de recursos, una falta total de empatía por parte de quienes promueven esta legislación”, concluyó la diputada.