Coinbase, Ripple y 30 líderes se unen para asesorar a la CFTC

Con la inclusión de figuras clave del mundo cripto, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas busca modernizar su enfoque hacia los activos digitales y la inteligencia artificial.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos ha dado un paso significativo al nombrar a destacados ejecutivos de la industria cripto en su reciente Comité Asesor de Innovación Financiera. Entre los nuevos miembros se encuentran Brian Armstrong (Coinbase), Brad Garlinghouse (Ripple) y Shayne Coplan (Polymarket), quienes aportarán su experiencia para guiar al regulador en temas de criptoactivos y tecnología emergente.

Un Comité Renovado con 35 Miembros

Recientemente, la CFTC reveló la composición de este nuevo comité, que fue lanzado en enero de 2026 como sucesor del anterior Grupo Asesor de Tecnología. Con 35 integrantes, la intención es adaptar la regulación del mercado a la explosiva expansión de las criptomonedas, que alcanzaron una capitalización de 3 billones de dólares en 2025, un notable aumento desde el billón de dólares registrado en 2023, según CoinMarketCap.

Diversidad de Expertos en el Consejo

El comité no solo incluye a líderes del sector cripto, sino también a pesados del mundo financiero tradicional. Nombres como Terry Duffy (CME Group), Adena Friedman (Nasdaq) y Jeff Sprecher (Intercontinental Exchange) se suman a este proyecto. Además, hay representantes de capital de riesgo como Chris Dixon (a16z crypto) y académicos reconocidos como Harry Crane y Carla Reyes.

Reflejar las Realidades del Mercado

El presidente de la CFTC, Michael Selig, enfatizó que el objetivo principal es que las políticas reguladoras reflejen “las realidades del mercado”. Aunque el organismo aún no ha proporcionado detalles específicos sobre los plazos o métodos para implementar las sugerencias del comité, la dirección es clara.

Regulación de Mercados de Predicción en la Mira

Uno de los aspectos prioritarios será la regulación de los mercados de predicción, con Coplan como un personaje central. Polymarket, la plataforma que representa, enfrentó en 2022 acciones legales por operar sin registro, pero superó el milmillon en volumen de operaciones en 2025, lo que refleja el potencial del sector.

Un Entorno Regulador en Evolución

Estos nombramientos llegan en un contexto de creciente presión regulatoria bajo la administración Trump, que busca establecer un marco más claro para los activos digitales. La CFTC y la SEC han reactivado el “Proyecto Crypto” con el fin de desarrollar una legislación que posicione a EE.UU. como un líder en innovación cripto.