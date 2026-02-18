Investigan la desaparición de buceadora durante su certificación en Madryn

La comunidad de Puerto Madryn vive momentos de angustia mientras se realizan operativos para dar con el paradero de Sofía Devries, la joven buceadora de 23 años que desapareció durante una inmersión.

Efectivos de Prefectura Naval Argentina han intensificado las tareas en Punta Cuevas para encontrar a Sofía Devries, quien se ausentó el pasado lunes mientras estaba realizando un curso de buceo PADI en las aguas de Puerto Madryn.

Detalles de la inmersión y la búsqueda

Según información preliminar, la joven estaba a unos 20 metros de profundidad. Durante la inmersión, se cree que sufrió una descompensación, impidiendo su ascenso a la superficie. Esta situación llevó a activar de inmediato los protocolos de emergencia.

Operativo de búsqueda especializado

El operativo incluye buzos tácticos y equipos de alta tecnología, como robots de exploración subacuática, que rastrean el fondo marino en la zona donde fue vista por última vez. Las acciones se coordinan con diversas fuerzas y organismos para maximizar las posibilidades de encontrar a Sofía.

Investigación en curso sobre el incidente

La fiscalía, a cargo de la investigación, busca determinar si se cumplían todos los protocolos de seguridad necesarios para este tipo de actividad. Por el momento, no hay personas imputadas, pero se están realizando entrevistas a los participantes de la inmersión para esclarecer lo ocurrido.

Responsabilidad en el marco del buceo

Se está evaluando si la situación que llevó a la desaparición de Sofía fue consecuencia de un incidente propio del buceo o si hubo negligencia por parte de los responsables del curso. La fiscal María Angélica Carcano fue la primera en tomar cargo del caso, que luego pasó a manos de la fiscal María Eugenia Vottero, quien continúa coordinando las acciones en curso.