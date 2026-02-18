Ministros podrían frenar aumento del salario mínimo juvenil debido a temores sobre desempleo en el Reino Unido

Ante la inquietud por el aumento del desempleo juvenil, funcionarios evalúan un enfoque más gradual para el incremento del salario mínimo destinado a los trabajadores más jóvenes.

Un Desafío para los Jóvenes Trabajadores

El gobierno se encuentra bajo presión tras comprometerse a igualar las tasas del salario mínimo nacional para el próximo periodo electoral. A pesar de que se reconoce la desigualdad en el pago a los jóvenes, la implementación del aumento podría ser más lenta de lo previsto.

Actuales Tasas de Salario Mínimo

En la actualidad, los trabajadores de entre 18 y 20 años reciben un salario mínimo de £10 por hora, mientras que aquellos mayores de 21 ganan £12.21 por hora. Sin embargo, estas cifras despiertan preocupación debido al reciente ascenso de la desocupación entre los jóvenes, que ha alcanzado su nivel más alto en cinco años.

El Aumento de la Desocupación Juvenil

Estadísticas recientes revelan un incremento significativo en el desempleo juvenil, llegando a un punto alarmante que algunos analistas indican que sigue siendo el más elevado en 11 años, si se excluyen las anomalías generadas por la pandemia.

Opiniones de los Expertos

Alan Milburn, exministro y actual presidente de la revisión gubernamental sobre empleo juvenil, expresó que este aumento en la desocupación representa un riesgo “existencial” para el país, y advierte que podría dejar a toda una generación marginada del mercado laboral.

Impacto en las Empresas

De acuerdo con el Centre for Policy Studies, el costo de empleo para trabajadores mayores de 21 años se incrementará en un 15%, mientras que para los jóvenes de 18 a 20 años, el aumento es del 26%. Esto podría llevar a que los empleadores asuman menos riesgos al contratar a jóvenes.

La Revisión de la Equalización Salarial

Se cree que la idea de un aumento gradual en la igualación salarial es “casi segura”, aunque la decisión final recae en manos de la Low Pay Commission, que está programada para recibir evidencias en los próximos meses.

Las Reacciones en la Industria

Kate Shoesmith, directora de políticas de la British Chambers of Commerce, enfatiza que muchas empresas prefieren un retraso en los planes para reducir el umbral del salario mínimo, advirtiendo que más de un tercio de las compañías encuestadas señalaron que el aumento afectará negativamente su capacidad para contratar jóvenes.

Respuestas Contrapuestas

Mientras algunos abogan por un enfoque más despacio, otros como Andy Prendergast de GMB Union, rechazan la idea de que igualar las tasas del salario mínimo provoque una pérdida de empleo, argumentando que los empleadores se oponen a mejoras laborales sin fundamento.

Declaraciones del Gobierno

La ministra de Economía, Rachel Reeves, evitó dar respuestas concretas sobre la continuidad de los planes de igualación salarial. Sin embargo, subrayó el compromiso del gobierno por apoyar a los jóvenes a través de diversas iniciativas educativas y de formación.

Un portavoz del gobierno afirmó: “Estamos trabajando para aumentar el salario mínimo y vivir adecuadamente a todos los trabajadores que perciben ingresos bajos”.