Cierre de FATE: sindicato denuncia demora del secretario general en la fábrica

La icónica fábrica de neumáticos FATE ha tomado la difícil decisión de cerrar su planta en San Fernando, dejando en una situación precaria a 920 trabajadores. La reacción del sindicato y la intervención policial marcan un panorama tenso.

FATE, una de las líderes en la industria de neumáticos en Argentina, ha comunicado el cierre definitivo de su planta en San Fernando, generando preocupación y ansiedad entre sus empleados. El anuncio ha llevado al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, a reunirse con los trabajadores en el lugar para discutir la situación y tomar medidas inmediatas.

Intervención Sindical y Tensión en la Planta

El miércoles 18 de febrero, Crespo se encontró «demorado» dentro de las instalaciones, en medio de un clima de incertidumbre. Según Gabriel Solano, diputado por el FIT, la policía bonaerense ha tomado control del establecimiento, intensificando la tensión en el área.

Demandas de los Trabajadores

Ante el cierre anunciado, el sindicato ha presentado reclamos urgentes por la preservación de los puestos de trabajo y ha declarado la unidad productiva como tomada. Los trabajadores de FATE expresan su preocupación por el futuro, mientras continúan las negociaciones y la presión sobre la empresa para encontrar soluciones viables.

Un Futuro Incierto

A medida que las conversaciones avanzan, el compromiso del SUTNA por luchar por los derechos de los trabajadores se ha fortalecido. La situación sigue en desarrollo, y las próximas horas serán clave para definir el rumbo de esta emblemática planta de neumáticos.