Defendiendo el Presupuesto Cero

Después de un trasplante de corazón, el icónico músico Carca vuelve al escenario con su octavo álbum, Exultante, y lanza un nuevo videoclip. En un emocionante regreso, el artista comparte su experiencia creativa y su pasión por la música.

Un Regreso Triunfante

Carca, el reconocido guitarrista y multiinstrumentista, sorprendió a sus fanáticos al realizar un emotivo concierto en La Trastienda. La presentación marca su regreso a la música tras un trasplante de corazón, un evento que lo mantuvo alejado de los escenarios, pero no de su arte.

Junto a su nuevo disco, *Exultante*, el artista ha lanzado el videoclip de su tema *Sexcondiendo*, que cuenta con la participación de destacados rostros como Nacha Guevara, Emilia Attias y Benjamín Vicuña.

Creatividad Desbordante

En una reciente charla, Carca describió su actual proceso creativo como “una catarata”. Aunque se siente satisfecho con lo que produce, se niega a compararse con artistas como Andrés Calamaro, enfatizando que su enfoque es único y personal.

Música en Momentos Críticos

A pesar de su grave enfermedad, el tiempo en la clínica fue productivo. Durante su recuperación, Carca compuso diversas canciones y trabajó en *Exultante* con sus instrumentos y computador. “Creo que la música es casi un acto de magia que desarrollamos los músicos”, afirmó.

La Conexión con el Público

El músico no se siente limitado por las convenciones del show business. “No tengo que seguir patrones clásicos; tengo la libertad de improvisar en mis presentaciones”, explicó. A pesar de haber lanzado su disco en octubre, su enfoque es ofrecer una experiencia espontánea a su audiencia. Según él, cada show es único, sin repetición de listas de canciones.

Superando Desafíos Físicos

El retorno a los escenarios no estuvo exento de desafíos. Carca habló sobre los problemas que tuvo con sus manos y la necesidad de una recuperación intensa. Sin embargo, siente que está más vivo que nunca al tocar y cantar. “Mi voluntad está enfocada en volver a la música”, afirmó.

Colaboraciones Creativas

En cuanto a su participación en la película *Sólo fanáticos*, dirigida por Leo Damario, Carca destacó la conexión creativa que tienen. La elección de *Sexcondiendo* para la banda sonora refleja su compromiso y colaboración con el cine independiente, a pesar de las limitaciones presupuestarias.

“Prefiero usar el material original en lugar de regrabar, tengo un sonido que me identifica”, reveló el músico, quien se siente cómodo con los artistas que participan en su nueva obra.