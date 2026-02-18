Lo Más Destacado del Debate en Diputados: Claves y Últimas Noticias del 18 de Febrero

Urgencia en el Congreso: Se Debate la Transformación Laboral en Diputados

El Gobierno apura los tiempos para aprobar la reforma laboral, buscando convertirla en ley antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo.

Este miércoles a partir de las 14 horas, las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunirán para discutir el proyecto de modernización laboral que promueve la administración actual. Este plan es considerado una de las iniciativas más importantes por el oficialismo.