Las carreras universitarias que perderán valor en 2026, según un ex ejecutivo de Google

Un ex ejecutivo de Google hace sonar la alarma sobre la rapidez del avance de la inteligencia artificial y su impacto en la educación y las carreras tradicionales.

La elección de una carrera universitaria es un paso crucial, pero en la actualidad, el desafío se intensifica en un mundo donde la inteligencia artificial toma protagonismo. Algunas profesiones podrían volverse irrelevantes ante la incesante evolución tecnológica.

Jad Tarifi, ex alto ejecutivo de Google y creador del primer equipo de IA generativa en la compañía, advierte que muchas carreras que requieren largos años de estudio corren el riesgo de transformarse en una pérdida de tiempo.

Un Cambio Irreversible en el Mercado Laboral

Tarifi argumenta que el ritmo de la educación formal no sigue la velocidad del cambio en el mercado laboral. Invertir años en un máster o un doctorado podría no tener sentido si el contenido queda desactualizado antes de completar la formación.

“Cuando termines el máster, la IA puede haber evolucionado tanto que los conceptos que aprendiste ya no sean aplicables,» afirma Tarifi.

¿Por Qué Carreras como Medicina y Derecho Están en la Mira?

Según la perspectiva de Tarifi, dedicarse a estudios prolongados como Derecho o Medicina podría no ser una inversión segura. La rápida evolución de la inteligencia artificial podría hacer que estos campos de estudio ya no brinden las garantías de crecimiento profesional que solían ofrecer.

“Incluso formarse como médico o abogado puede no merecer la pena,» advierte. «El tiempo que tardan en completarse esos estudios puede resultar en años desperdiciados en un mercado que cambia a gran velocidad.”

Una Crítica a la Educación Tradicional

Tarifi no está solo en su crítica. Otros líderes tecnológicos también cuestionan la efectividad de la educación académica convencional. La preocupación radica en el alto costo de la educación y en programas que a menudo no se actualizan, lo que resulta en profesionales que no se ajustan a las demandas del mercado actual.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y actual CEO de Meta, también se ha pronunciado sobre el papel de la universidad en el nuevo entorno laboral. «No estoy seguro de que la universidad esté preparando a las personas para los trabajos que realmente necesitan hoy en día,” comentó.

Pese a estas advertencias, el mercado aún valora a los profesionales con títulos universitarios, ofreciendo salarios competitivos. El verdadero debate se centra en cómo adaptar la educación para un contexto en el que la inteligencia artificial redefine el trabajo a una velocidad sin precedentes.