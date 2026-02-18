El Gobierno extiende las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero

El Gobierno argentino anunció una prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso, lo que permitirá abordar importantes proyectos legislativos antes del inicio de las sesiones ordinarias.

Este miércoles, mediante el Decreto 103/2026, el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni oficializaron la extensión del período legislativo hasta el 28 de febrero de 2026.

Detalles del Decreto

La normativa establece que “prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026”. Esta ampliación se realiza en el marco de las atribuciones que otorgan ciertos artículos de la Constitución Nacional, permitiendo al Poder Ejecutivo convocar y extender sesiones más allá del calendario habitual.

Incorporación de Temas Clave

Entre los principales temas a tratar, se incluye la reforma de la Ley 27.795, que aborda el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente. Este proyecto será presentado por el Poder Ejecutivo para su discusión durante este período extraordinario.

Objetivos del Oficialismo

Con esta decisión, el gobierno busca avanzar en una agenda legislativa crucial, asegurando el tratamiento de cuestiones que impactan directamente en la educación y el bienestar de la comunidad antes del regreso a las sesiones ordinarias.