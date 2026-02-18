Uruguay: Pionero en el Auge de Autos Eléctricos en América Latina y sus Desafíos

Uruguay: Un Boom de Autos Eléctricos que Está Transformando las Calles

Los autos eléctricos están ganando terreno en Uruguay, convirtiéndose en la opción preferida de muchos conductores y marcando un antes y un después en la movilidad del país.

Uruguay se posiciona como líder en la adopción de vehículos eléctricos en América Latina, con un notable incremento en las ventas y una innovadora transformación en su infraestructura.

Un Crecimiento Impresionante

En los últimos años, Uruguay ha logrado un hito notable: el 20% de los autos nuevos vendidos en 2025 fueron eléctricos, según Acau, la asociación del comercio automotor. Esta cifra representa un asombroso aumento del 147% en comparación con el año previo. Con poco más de 3,5 millones de habitantes, el país destacó por tener 5.382 vehículos eléctricos por cada millón de personas, una cifra que lo posiciona como el mayor consumidor de autos eléctricos en la región.

Factores Clave del Éxito

Diferencias Económicas Atractivas

A pesar de que el precio de la electricidad en Uruguay es más elevado que en otros países de la región, el costo de cargar un vehículo eléctrico es notablemente menor respecto a los autos de combustión. Con una diferencia de costo aproximada de 10 a 1, muchos uruguayos están haciendo la transición a eléctrico.

Beneficios Fiscales

El gobierno uruguayo ha eliminado o reducido impuestos para los vehículos eléctricos, incentivando aún más su compra. Tal política se suma a las ventajas económicas que estos autos ofrecen en comparación con los de combustible, que tienen altas tasas impositivas.

Una Infraestructura en Desarrollo

Para satisfacer la creciente demanda, la empresa estatal UTE ha expandido su red de estaciones de carga, asegurando que estén ubicadas a una distancia promedio de 50 kilómetros. Aunque todavía queda camino por recorrer, esta medida calma la «ansiedad de rango» entre los potenciales usuarios.

Testimonios que Resaltan el Cambio

Las historias de quienes ya han cambiado a vehículos eléctricos son inspiradoras. Lucía Bonilla, madre de familia, compartió su experiencia: «Estamos felices y no nos interesa volver a un motor de combustión». Ella ahorra significativamente en costos de gasolina, destacando que su carga mensual en casa ahora representa solo US$51, comparado con los US$386 que gastaba anteriormente.

Desafíos a la Vista

A pesar de los avances, el crecimiento de la movilidad eléctrica en Uruguay podría enfrentar desafíos. La red de cargadores públicos aún está en desarrollo, y la disposición final de las baterías plantea preocupaciones ambientales que deben ser abordadas de manera efectiva. Recientemente, el gobierno aprobó un decreto relacionado con el manejo de baterías, pero la incertidumbre sobre las políticas fiscales podría influir en la continuidad del aumento en las ventas de vehículos eléctricos.

Un Futuro Sostenible