Kerala evalúa demandar a la AFA por millones: ¿Qué está en juego?

El partido amistoso que la Selección Argentina debía disputar en India se ha convertido en una fuente de complicaciones y desacuerdos. La situación se agrava tras revelaciones inesperadas acerca de un adelanto millonario que ha desatado la controversia.

Un Amistoso que Nunca Sucedió

El encuentro, previamente programado para octubre de 2025 en el estado de Kerala, sí había prometido ser un evento significativo, especialmente dado el fervor que Lionel Messi y la selección despiertan en el país asiático. Sin embargo, tras la firma de un compromiso oficial entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las autoridades locales, el panorama cambió drásticamente.

Compromisos Previos y Nuevas Fechas

La AFA, que ya había acordado una gira por Estados Unidos, se vio forzada a resultar en cambios de planes. De este modo, el amistoso se trasladó a noviembre, justo después de la última ventana internacional de partidos de 2025. La idea inicial era realizar el partido tras un encuentro en Angola, que daría paso a una gira más extensa.

Normativas de la FIFA y Nuevas Trabas

Los cambios posteriores detonaron la controversia, ya que la AFA citó un impedimento normativo de la FIFA para cancelar el amistoso. Esta excusa relacionada con las distancias y los desplazamientos intercontinentales complicó aún más un acuerdo que ya estaba en marcha.

Un Descontento Creciente

Con el tiempo en contra, el gobierno de Kerala comenzó a expresar su preocupación al enterarse de que el amistoso se había postergado. Las autoridades indias ya habían pagado un adelanto de 14,5 millones de dólares, y la ausencia del partido comenzaba a generar repercusiones. Mientras tanto, la AFA exploraba nuevas fechas, lo cual no era visto con buenos ojos por el gobierno indio.

Preocupaciones Logísticas para la AFA

Bajo la presión creciente y con el inicio del Mundial a la vista, la logística de un viaje extenso a una semana del torneo se hacía inviable. Más aún, la situación se complicaba teniendo en cuento que el compromiso firmado estipulaba que el amistoso debía llevarse a cabo antes de marzo de 2026, ya que los funcionarios que negociaron el evento no estarían en el cargo mucho después de esa fecha.

Demandas y Repercusiones

A medida que se intensifican las tensiones, el gobierno de Kerala ha comenzado a trabajar en una demanda para obtener una indemnización, alegando daños económicos, administrativos y de reputación. Ya se había promocionado el evento y, según las autoridades locales, esto podría impactar negativamente en su imagen a nivel internacional.

El Futuro del Amistoso

Con el futuro del amistoso en la cuerda floja, el procedimiento está lejos de concluir. Se vislumbra un periodo lleno de incertidumbres, tanto para la AFA como para las autoridades deportivas de Kerala, lo que sólo añade más complejidad a la ya complicada agenda de partidos de la selección argentina.