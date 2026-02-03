Riesgo País: Cotización del 2 de febrero de 2026

El Riesgo País de Argentina cerró la primera jornada de febrero en 495 puntos básicos, marcando una ligera disminución respecto a la semana anterior. A pesar de las fluctuaciones en los mercados, este indicador refleja la confianza de los inversores en la estabilidad económica del país.

El Riesgo País de Argentina concluyó su primer día de febrero con una cotización de 495 puntos básicos, según los datos de Rava Bursátil. Esta cifra representa una disminución mínima desde los 496 puntos que alcanzó al finalizar la semana anterior.

Riesgo País: Cotización del día

Este 2 de febrero, el Riesgo País comenzó con un valor de 496 puntos, con un máximo intradía de 496 y un mínimo registrado de 491 puntos. Finalmente, el indicador cerró en 495 puntos básicos, evidenciando una variación leve a lo largo del día.

Cotización riesgo país lunes 2 de febrero

Este comportamiento ocurre en un contexto en el que el índice S&P Merval sufrió una caída del 2,9%, llegando a los 3.106.672 puntos, influenciado por la tendencia negativa en los mercados internacionales y por las incertidumbres en el ámbito regulatorio local.

Estabilidad del Riesgo País en la última semana

Durante la última semana, el indicador mantuvo una estabilidad notable por debajo de los 500 puntos. Según Rava Bursátil, el lunes 26 de enero el índice comenzaba en 513 puntos, pero pronto comenzó a descender. El miércoles 28 de enero, alcanzó los 484 puntos, rompiendo la barrera de los 500.

El jueves 29, el riesgo país cerró en 492 puntos, tras registrar un mínimo de 476 durante la jornada. Al finalizar la semana el viernes 30, se estabilizó en 496 puntos, valor que mantuvo sin cambios hasta el reinicio del mercado.

La tendencia a la baja en los últimos días responde a una mejora en las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares, apoyados por una percepción más sólida de la fiscalidad, logrando niveles que no se veían desde hace casi ocho años, impulsados por el ingreso de divisas y un superávit fiscal.

Comprendiendo el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide el diferencial de tasas de interés de los bonos de una nación emergente en comparación con los bonos del Tesoro de EE.UU., considerados sin riesgo. Refleja la percepción de los inversores sobre la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras.

Se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos representan un 1% de tasa de interés adicional. Si un bono argentino tiene un rendimiento del 9% y un equivalente estadounidense del 4%, el Riesgo País será de 500 puntos básicos, representando el costo adicional para financiarse en mercados internacionales en comparación con EE.UU.

Desde octubre de 2025, la metodología para calcular este indicador se actualizó. La metodología se desplazó del índice EMBI+ a EMBIGD (Emerging Markets Bond Index Global Diversified), el cual reporta sus variaciones al cierre de la jornada.