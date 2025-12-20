Kevin Spacey regresa a la televisión tras la controversia, su primer papel desde «House of Cards»

El actor Kevin Spacey, conocido por su controversia en Hollywood, se prepara para un inesperado regreso a la televisión con un nuevo proyecto que promete reavivar su carrera.

Después de ser despedido de House of Cards en 2017 debido a acusaciones de conducta inapropiada, Spacey volverá a ser visto en la serie de comedia italiana Minimarket, que se emitirá en la cadena RAI.

Un Rol Sorprendente

En esta serie de bajo presupuesto, Spacey se interpreta a sí mismo como el mentor imaginario de un joven empleado de una tienda en Roma, quien sueña con ser un ícono de la televisión.

Musicalizando la Trama

Un adelanto de la serie muestra a Spacey cantando clásicos como You’ve Got a Friend in Me de Randy Newman y I’ve Got You Under My Skin de Frank Sinatra, junto al joven actor italiano Filippo Laganà, que interpreta a Manlio Viganò, el soñador del relato.

Una Relación Singular

La sinopsis destaca que Spacey asume el papel de la «conciencia artística» de Viganò, con su interacción marcada por diálogos cómicos y malentendidos. La serie promete ofrecer un vistazo sobre la vida de un hombre que ha recorriddo los sets más emblemáticos del cine, junto a la ingenuidad de un aspirante a estrella.

Un Regreso Esperado

Con un total de diez episodios, Minimarket se lanzará el 26 de diciembre en RaiPlay. Este movimiento marca un regreso a la actuación para Spacey, que había estado ausente de los principales proyectos desde su juicio por múltiples alegaciones de abuso.

Desafíos Personales

A pesar de haber sido absuelto de los cargos de agresión sexual en el Reino Unido, Spacey enfrenta un futuro incierto en su carrera. Recientemente, reveló en una entrevista que se encuentra viviendo en hoteles y que ha enfrentado dificultades financieras significativas debido a su desaceleración laboral.

Un Refugio en Italia

Italia ha sido un lugar de refugio para Spacey, donde ha podido interpretar roles en proyectos más pequeños desde 2021. Su participación en el drama L’uomo Che Disegnò Dio y en el thriller El contrato ha marcado su retorno gradual al mundo de la actuación.

La Controversia que Lo Rodea

Desde que comenzó la tormenta de acusaciones en 2017, Spacey ha negado todas las acusaciones. A pesar de obtener un veredicto de «no culpable» en varias ocasiones, su carrera ha sido impactada gravemente, dejando en el aire sus posibilidades de una plena reintegración en la industria.